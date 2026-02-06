La Casa Real de Noruega ha emitido un nuevo comunicado a raíz de la filtración de los correos entre Mette-Marit de Noruega y el pedófilo Jeffrey Epstein. La familia real, que atraviesa uno de los momentos más complicados de su corona debido al caso de Marius Borg -que está siendo juzgado por 38 cargos y 4 de ellos por violación, ahora ha dado un paso adelante para pedir disculpas por su vínculo con Epstein.

El comunicado de Mette-Marit de Noruega

Tras unas breves declaraciones hace unos días cuando salieron a la luz los correos, la heredera consorte ha decidido romper su silencio para confirmar que, efectivamente mantenía una amistad con el pedófilo, aunque niega rotundamente que fuera conocedora de los actos delictivos que se le acusan.

Epstein y Mette-Marit en un montaje. (Fotos: Gtres)

«Declaración de la Casa Real de Noruega: Entendemos las fuertes reacciones que ha suscitado lo que ha salido a la luz en los últimos días. La princesa heredera se distancia rotundamente de los abusos y actos delictivos de Epstein», comienzan diciendo.

En esta carta pública, la heredera consorte ha denunciado los abusos y actos cometidos por Epstein y ha lamentado que no conociera realmente a la persona a la cual consideraba un amigo: «Lamenta profundamente no haber comprendido a tiempo qué tipo de persona era».

Pese al comunicado emitido por la Casa Real noruega, han dejado cuenta que no serán las únicas declaraciones que Mette-Marit ofrecerá públicamente, ya que su deseo es explicarlo con profundidad: «La princesa heredera desea hablar sobre lo sucedido y ofrecer una explicación más detallada. Sin embargo, no puede hacerlo en este momento».

Statement by the Norway’s Royal House: We understand the strong reactions people have had to what has come to light in recent days. The Crown Princess strongly distances herself from Epstein’s abuse and criminal acts. She deeply regrets not having understood early enough what… — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) February 6, 2026

En este escrito, Mette-Marit también ha reconocido que no atraviesa su mejor momento -ya que a esta polémica se suma la complicada situación judicial que atraviesa su hijo Marius Borg- y que, por ende, pide comprensión al respecto: «La princesa heredera se encuentra en una situación muy difícil. Espera que se le comprenda, ya que necesita tiempo para recuperarse».

Finalmente, en estas líneas, la mujer de Haakon Magnus de Noruega ha querido dirigirse directamente a su pueblo: «La princesa heredera declara lo siguiente: «Deseo ofrecer una profunda disculpa por mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí pedir perdón a todos aquellos a quienes he decepcionado. Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa a la persona que quiero ser. También pido perdón por la situación en la que he puesto a la Casa Real, especialmente al rey y a la reina».

¿Cómo empezó la amistad de Mette-Marit y Epstein?

Según el comunicado oficial, el vínculo entre Mette-Marit y Epstein se produjo en Estados Unidos entre 2021 y 2013. Más allá de sus encuentros en América, en ocasiones la princesa se reunión en el domicilio del pedófilo y también en Oslo con más testigos. «Gracias a mi dilatada trayectoria en temas de salud internacional, he presenciado de primera mano el profundo daño que el abuso sexual inflige a niños, niñas y mujeres. Todos tenemos la responsabilidad compartida de combatir el abuso sexual y apoyar a las víctimas, y quiero expresar mi más sentido pésame y solidaridad con las víctimas de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein», comentó.