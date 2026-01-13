Antes de ser miembro de la familia real, Mette-Marit de Noruega era muy aficionada a las fiestas nocturnas en Oslo, donde conoció al padre de su primer hijo, Morten Borg. Varias décadas después se ha hecho viral un vídeo en el que se puede ver cómo era una de esas noches de fiesta de la nuera del rey Harald de Noruega, mucho antes de que se convirtiera en princesa.

Se trata de un vídeo que data del año 1987, cuando Mette-Marit tenía apenas 13 años. En el clip aparece la princesa junto a otros fans de un conocido grupo de música durante un concierto. Aunque se sabía de la existencia de este vídeo, ha sido ahora cuando el interés por él ha resurgido, probablemente a raíz de la delicada situación por la que está pasando la princesa.

La princesa Mette-Marit en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La esposa del príncipe Haakon está a la espera de que se confirme si finalmente se la incluye en la lista de espera para un trasplante de pulmón debido a la fibrosis pulmonar que padece desde hace años. A esto hay que añadir que en unas semanas se va a celebrar el juicio a su hijo mayor, Marius Borg, que podría acabar en la cárcel por la gravedad de los cargos de los que se le acusa.

Mette-Marit, una fan adolescente

El clip en cuestión ha sido compartido en una cuenta en las redes sociales que rescata contenidos de los años 80, una década en la que la princesa era una adolescente. En el vídeo, la esposa del príncipe Haakon aparece con el pelo corto y una chaqueta gris, rodeada de un grupo de fanáticos del grupo noruego de pop-rock A-ha, uno de los más conocidos de su generación. La princesa y el resto de seguidores canta a pleno pulmón uno de los grandes éxitos de la banda, Take me on.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 80-tallspodden (@80tallspodden)

Un momento de nostalgia y recuerdos de una época feliz en la vida de Mette-Marit, cuando la familia real era algo totalmente ajeno a ella y en lo que ni siquiera podía pensar. De la misma manera, tampoco podía plantearse que su hijo mayor acabaría en prisión o que ella misma tuviera que pasar por una delicada enfermedad.

La reacción de la familia real

A pesar de que el vídeo se ha vuelto viral ahora, lo cierto es que ya la familia real confirmó hace algunos años que era la princesa la que aparecía en él. Fue en 2016 cuando el clip vio la luz por primera vez, como parte de un documental sobre la estrella del grupo noruego Magne Furuholmen. Un periodista reconoció a Mette-Marit entre los fans y no dudó en ponerse en contacto con la casa real, que confirmó que se trataba de ella durante su etapa de adolescente. No hicieron más comentarios.

Un momento delicado

La princesa se encuentra en una de las etapas más difíciles de su vida, sobre todo, por la compleja situación legal de su hijo mayor, la lejanía de sus otros dos hijos y su estado de salud. Una enfermedad que ha provocado que tenga que limitar su agenda y que es muy probable que la lleve a pasar por quirófano.