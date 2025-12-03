Ingrid y Magnus de Noruega cobran protagonismo a dos meses del juicio a Marius Borg

A pocas semanas de que Marius Borg tenga que enfrentarse a los tribunales por la serie de cargos de los que se le acusa, la princesa Ingrid vuelve a casa. La hija mayor de los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega se encuentra en estos momentos estudiando en Australia, donde está cursando en la Universidad de Sídney un grado en Ciencias Sociales con especialización en Relaciones Internacionales y Economía Política.

Sus padres habían revelado hace algunas semanas que la intención de Ingrid era volver a casa por Navidad, pero no se había confirmado la fecha exacta de su regreso ni tampoco se sabía si iba a tener algún compromiso oficial en sus días de vacaciones. Ahora, la casa real ya ha anunciado que la nieta de los reyes Harald y Sonia de Noruega sí que va a participar en varios actos, entre ellos, la entrega del Premio Nobel de la Paz. A esto se suma que un conocido medio noruego ha revelado que ha sido vista llegando a Oslo procedente de Australia, para tener unos días de descanso antes de retomar su agenda.

Ingrid de Noruega en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Una vuelta oportuna

Un regreso a casa que resulta muy oportuno para la institución, ya que, según algunas fuentes, va a permitir a la familia real desviar un poco el foco de Marius Borg. El hijo mayor de Mette-Marit lleva acaparando titulares de manera constante en los últimos meses y su inminente juicio ha puesto a la monarquía en una situación delicada. Él no es miembro de la Corona ni tiene título o papel oficial, pero su cercanía con la familia real le ha permitido beneficiarse de una serie de privilegios a lo largo de su vida.

Precisamente por eso, la vuelta de la princesa Ingrid supone un pequeño respiro para la familia. Por un lado, porque a nivel privado son horas bajas para todos -recordemos que Mette-Marit ha sufrido una fuerte recaída en la enfermedad que padece- y, por otro, su imagen fresca y limpia es precisamente lo que necesita la monarquía. Ella representa un futuro que, de momento, está libre de escándalos. Además, es una de las figuras más queridas de la familia real a pesar de su juventud.

El príncipe Haakon junto a Marius Borg en Oslo. (Gtres)

Debido a este motivo, la casa real ha querido que el foco se ponga en ella en estos días y ha cargado su agenda de compromisos oficiales que permitirán que la atención no esté centrada en el caso de Marius. No obstante, en unas semanas, cuando ella ya haya vuelto a Australia, la crisis de imagen se intensificará, sobre todo si el joven es finalmente condenado.

La situación de Magnus

Mientras que la princesa Ingrid va a convertirse en la gran protagonista de la agenda las próximas semanas, su hermano menor, Sverre Magnus, atraviesa un momento delicado. Según algunos medios, el príncipe ha roto con su novia Amalie Giaever Macleod. Una noticia que se ha conocido, curiosamente, un día antes del 20 cumpleaños del hijo menor de Mette-Marit y Haakon.

Ingrid de Noruega con su hermano Magnus. (Foto: Gtres)

La pareja hizo pública su relación en el verano de 2024 durante la boda de Marta Luisa y el chamán y en los últimos tiempos incluso ha estado viviendo junta. Sin embargo, todo apunta a que la relación ha tenido algunos altibajos que han provocado la ruptura. La familia real no ha hecho declaraciones al respecto, tampoco han informado sobre los planes de futuro del joven, que en la actualidad no tiene ningún papel institucional.