Marius Borg, hijo de Mette-Marit, embargado: le quitan el coche por no tener el seguro al día

Mientras la princesa Mette-Marit ha puesto en pausa su agenda para centrarse en el tratamiento para la fibrosis pulmonar que padece, los problemas parecen multiplicársele a su hijo mayor. Marios Borg está a la espera de sentarse ante los tribunales por la serie de delitos de los que se le acusa, pero el juicio no será hasta el próximo mes de febrero. Sin embargo, tal como han confirmado medios noruegos, el coche del joven ha sido embargado después de una solicitud de la Asociación Noruega de Seguros de Tráfico por Carretera (TFF). Una institución que le reclama el pago de una serie de facturas que casi alcanzan los 2000 euros.

Ha sido ahora cuando se ha conocido este nuevo varapalo para el joven, aunque la medida se hizo efectiva la tercera semana del mes de septiembre. Fue entonces cuando las autoridades embargaron el vehículo del hijo mayor de la princesa. Un coche de la marca BMW que no contaba con el seguro obligatorio, por lo que no está permitido que circule, por el riesgo que esto puede implicar.

Marius Borg y la princesa Mette-Marit. (Foto: Gtres)

Aunque se trata de un nuevo varapalo para Marius Borg, en este caso el embargo del vehículo no responde a un delito ni a nada relacionado con el caso, sino que es una consecuencia administrativa de no estar al tanto de los pagos del seguro. De hecho, según la prensa noruega, él mismo ha hablado con las autoridades de su precaria situación financiera, lo cual hace que no pueda hacer frente a determinados cargos y tenga que pedir ayuda a su madre, con todo lo que esto supone.

No obstante, no es la primera vez que el hijo mayor de la princesa tiene que hacer frente a problemas relacionados con los coches. En octubre del año pasado se le retiró el permiso de conducir por un incidente en Oslo. Además, al margen de este coche que se le ha embargado, Marius está registrado como propietario, copropietario o arrendatario de cinco vehículos. Tres de ellos no puede usarlos.

El príncipe heredero Haakon junto a Marius Borg en Oslo. (Gtres)

La delicada situación de la princesa

Al margen del escándalo que rodea a Marius Borg, los últimos meses están siendo muy difíciles para la princesa debido a que su popularidad ha descendido de manera significativa y, sobre todo, a su estado de salud.

La esposa del príncipe Haakon de Noruega padece desde hace varios años una fibrosis pulmonar crónica que afecta al desarrollo de su actividad y hace que tenga que adaptar su agenda a cómo se vaya encontrando. En el último año ha tenido que hacer varias pausas por las secuelas de los tratamientos, así como por los síntomas que le provoca esta dolencia.

La princesa Mette-Marit en un acto. (Foto: Gtres)

La última de estas pausas se acaba de iniciar hace poco. La casa real confirmó que la nuera del rey Harald de Noruega iba a ausentarse de la actividad oficial por un tratamiento de rehabilitación pulmonar al que se iba a someter. Por tanto, no se espera ver a Mette-Marit en público en las próximas semanas, salvo ocasiones muy puntuales en las que su presencia sí que está anunciada. Por ejemplo, se sabe que el día 23 estará en la cena del Parlamento. Es probable que en el mes de noviembre vaya retomando su actividad con más o menos normalidad.