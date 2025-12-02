Marius Borg se muda a dos meses del juicio: sus vecinos se preocupan

Marius Borg termina el año con un cambio de domicilio. A pocas semanas de tener que enfrentarse a los tribunales, el hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega ha abandonado el recinto en el que se encuentra la residencia oficial del heredero y su esposa. Una maniobra que responde a la necesidad de separar a Marius de la institución lo máximo posible, aunque no tenga de facto ningún rol oficial.

El escándalo que rodea al joven ha afectado de manera considerable a la imagen de la Corona, cuyas cotas de popularidad son cada vez más bajas. A pesar de que Marius Borg nunca ha tenido un título ni un papel oficial, lo cierto es que sí que se ha beneficiado de algunos privilegios por ser el hijo de la nuera de los reyes. Sobre todo, porque lleva en el entorno de la familia real desde que era un niño y no se podían hacer diferencias claras entre él y los hijos de Haakon y Mette-Marit, más allá de los títulos o de la agenda oficial.

El príncipeHaakon junto a Marius Borg en Oslo. (Gtres)

A la espera de juicio

Será el próximo mes de febrero cuando Marius tenga que sentarse a las acusaciones que pesan en su contra. A pesar de que ha negado la mayoría de los cargos, cabe la posibilidad de que se le declare culpable y de que acabe en prisión, igual que ya le pasó a su padre.

Para la princesa Mette-Marit no está siendo nada fácil gestionar esta situación. La esposa del príncipe Haakon se debate entre su papel como madre y su rol como princesa. De hecho, algunas fuentes aseguran que no ha facilitado el trabajo de las autoridades, pese a que la posición de la institución ha sido muy clara a este respecto. Desde el primer momento han mostrado públicamente un total apoyo a las investigaciones y se han mantenido al margen, porque la justicia es igual para todos. Al fin y al cabo, Marius es un ciudadano más y, por ende, se le deben garantizar los derechos de cualquier noruego y ningún privilegio extra.

Marius Borg y la princesa Mette-Marit. (Foto: Gtres)

El traslado de Marius Borg

Según han confirmado medios noruegos, entre los que se encuentra el diario Se og Hør, Marius ha abandonado la residencia de su madre, el palacio de Skaugum, donde ha vivido los últimos tiempos. En esta finca el joven tenía a su disposición una casa en cuyo sótano, presuntamente, se habría producido uno de los incidentes de los que se le acusa.

Un detalle que hizo saltar todas las alarmas por la vinculación aún más directa de la familia real en el caso, dado que tanto Mette-Marit como Haakon podrían ser conocedores de las actividades de Marius y, a pesar de todo, mirar hacia otro lado. Al fin y al cabo, en estos casos es muy complicado establecer una línea entre lo familiar y lo institucional.

Marius Borg en Oslo. (Foto: Gtres)

Por este motivo y para evitar males mayores, el joven ya ha dejado de residir en la finca y ha alquilado un apartamento en el distrito de Frogner en Oslo. Una zona céntrica de la capital en la que se encuentran la mayor parte de las embajadas y otras casas de lujo.

El descontento de los vecinos

Este traslado marca distancia con la residencia de los príncipes, pero ha generado otros problemas. Por un lado, en lo que respecta a los costes de vida del hijo mayor de Mette-Marit, muy elevados. Marius no tiene más que una pequeña asignación que le da su madre, insuficiente para hacer frente a los alquileres en esta zona tan exclusiva. Nadie ha revelado quién paga el alquiler, aunque todo apunta a que lo hace ella, que ya se ha ocupado en los últimos años de otros pagos de su hijo mayor.

Marius Borg con su hermano menor, el príncipe Magnus. (Foto: Gtres)

Asimismo, los vecinos están bastante preocupados por la llegada de Marius. Se trata de un barrio residencial que se caracteriza por la tranquilidad de sus calles, en las que nunca suelen ocurrir incidentes. Una calma que no concuerda mucho con el estilo de vida del joven y por lo que no han dudado en comentar que están alarmados por la posibilidad de que el hijo de Mette-Marit lo convierta en un lugar de fiesta salvaje y permanente.