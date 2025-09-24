Guerra frontal entre Marta Luisa y Mette Marit: el documental que abrirá heridas en Noruega

La princesa Mette-Marit de Noruega se encuentra en uno de los momentos más delicados de su vida. A la compleja situación de su hijo mayor -a pocos meses de sentarse ante los tribunales y responder de todos los delitos de los que se le ha acusado- se suma su estado de salud. La casa real anunció hace poco que la princesa se tenía que someter a un nuevo tratamiento de rehabilitación por la fibrosis pulmonar que padece y que la va a mantener alejada de la agenda durante un tiempo.

Aunque fuentes oficiales no han dado detalles del estado de salud de la princesa y de si se ha visto agravado por la situación de su hijo y las presiones externas, es muy probable que así sea. Sin embargo, para la esposa del príncipe Haakon parece no haber respiro. De hecho, un nuevo documental vuelve a sacar a la luz su polémico pasado. Un pasado que fue muy comentado en su momento y que ahora muchos consideran que es el responsable del comportamiento de Marius Borg.

Marta Luisa de Noruega y el chamán. (Foto: Gtres).

Estamos hablando de Realeza rebelde: una insólita historia de amor. Un programa que repasa los momentos clave en la relación de la princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán y que, de rebote, ha afectado a Mette-Marit. Este programa centra la atención en la hermana de Haakon, poco más de un año después de su última boda.

El documental sigue bastante la línea de lo que antes hicieron los duques de Sussex, de hecho, en muchas ocasiones se ha hablado de la historia paralela entre Harry y Meghan y Marta Luisa y el chamán, aunque con ciertos matices. Sin embargo, hay un momento en el que el foco se pone en la princesa Mette-Marit.

Marta Luisa de Noruega y el chamán. (Foto: Gtres).

La nuera de los reyes Harald y Sonia de Noruega nunca mintió sobre su pasado, y así queda reflejado en este documental, que recoge algunos titulares de periódicos del momento en el que salió a la luz la relación entre Haakon y Mette-Marit. Fueron muchos los que criticaron su estilo de vida y se opusieron a que fuera la futura reina, pero finalmente la pareja consiguió que su amor superara todas las barreras.

Aunque no son ni Marta Luisa ni el chamán los que han rescatado el pasado de Mette-Marit, parece que tampoco se han opuesto a que se hable de este tema en el documental. Un detalle que ha reabierto el debate sobre la vida anterior de la princesa en un momento delicado para ella.

Las princesas Marta Luisa y Mette-Marit juntas. (Foto: Gtres)

De hecho, algunas fuentes han asegurado que desde la casa real se ha pedido a la productora que retire una escena en la que salía el príncipe Haakon el día de la boda de su hermana con el chamán Durek Verrett. Sin embargo, los que sí que salen varias veces son los reyes, lo que hace pensar en que se ha abierto un nuevo frente entre Marta Luisa y su hermano -y su cuñada- por haber vuelto a traer al presente un pasado que superó hace mucho y que en este momento solamente puede hacerle más daño a su ya maltrecha imagen.