La ‘traición’ de Eugenia y Beatriz a su padre: reunión secreta con Carlos y portazo por Navidad

Las princesas Beatriz y Eugenia han sido las grandes perjudicadas de todo el escándalo que ha rodeado a sus padres, en especial, a Andrés Mountbatten-Windsor. Las sobrinas del rey Carlos III no son responsables de los actos del ex duque de York ni del apoyo que Sarah Ferguson le ha dado a lo largo de los años, pero su imagen se ha visto afectada por las recientes decisiones del monarca con respecto a su hermano.

A Beatriz y a Eugenia se las ha podido ver con el rostro serio en Londres, aparentemente preocupadas por la situación. Sin embargo, según ha trascendido, el monarca no tiene intención de dejar de lado a sus sobrinas. Tampoco el príncipe Guillermo ni otros miembros de la familia real, que están dispuestos a seguir apoyándolas en este delicado trance.

Beatriz de York y Edoardo Mapelli en Londres. (Foto: Gtres)

De hecho, algunas fuentes aseguran que aunque las princesas no se van a convertir en royals trabajadoras al uso -como lo son Kate y Guillermo o los duques de Edimburgo-, Carlos III sí que quiere que tengan un papel más protagonista y participen en más actos oficiales. Una manera de compensar la delicada situación que están viviendo las dos hermanas, cuyo comportamiento siempre ha sido impecable.

Beatriz y Eugenia, al lado del rey Carlos III

Mientras que Andrés ultima los detalles de su traslado a Norfolk -sin fecha programada aún-, tanto Eugenia como especialmente Beatriz, se han posicionado al lado de su tío. Las dos estuvieron hace unos días en el tradicional almuerzo que el monarca ofreció en el Palacio de Buckingham como antesala de la Navidad. El rey Carlos III se ha trasladado ya a Sandringham para pasar las fiestas en familia, pero no se sabe si las dos hijas del ex duque de York han sido invitadas este año a Norfolk, como sí que han hecho otros años.

El rey Carlos III y Camila en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Según algunas fuentes, Beatriz está especialmente disgustada con su padre, mucho más de lo que lo está su hermana. La princesa tuvo que celebrar el bautizo de su hija menor, Athena, de manera discreta y privada, sin la asistencia de los miembros de la familia real. No se vio allí ni a Andrés ni a Sarah Ferguson, aunque hay constancia de que se les invitó.

Además, tal como se ha confirmado, las dos princesas han mantenido una reunión privada con el rey de la que no se tiene más información. Un encuentro en el que podrían haber discutido sus planes de futuro, pero también hablar de otras cuestiones como de qué va a pasar con su padre y cómo se va a gestionar su día a día a partir de ahora. A pesar del enfado, las dos están preocupadas por lo que va a ocurrir ahora.

El Rey Carlos III en su coronación junto a su hermano Andrés. (Foto: Gtres)

Beatriz pone distancia

Medios británicos han confirmado que la princesa Beatriz ha decidido poner distancia con sus padres esta Navidad y viajará al extranjero durante las fiestas. Ella es la que más disgustada está con todo lo que ha pasado y necesita alejarse un poco.

La princesa va a disfrutar de estos días en compañía de su marido y sus hijas, probablemente esquiando en alguna estación invernal. Algo similar espera hacer su hermana, aunque en su caso no han trascendido sus planes. Esto va a dejar a Andrés en una situación complicada, sin la compañía de sus hijas ni de nadie de su familia en las fechas más especiales del año.