LODVG desvanca a Cristina Pedroche y presenta su nueva canción en las Campanadas de TVE

La Oreja de Van Gogh hace unos meses comenzó una nueva etapa en la que Amaia Montero se volvió a poner a los mandos del micrófono. Un hecho que ha sucedido, no exento de polémica, tras la controvertida salida de Leire Martínez del grupo. Ahora, tanto Amaia como los músicos de la formación, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, se encuentran en proceso de creación de nuevas melodías con el fin de poder mezclar, durante la gira Tantas cosas que contar, las nuevas letras con temas míticos. Es por eso que, durante las campanadas de Radio Televisión Española, LODVG lanzará en primicia su nuevo single.

Esta noticia ha sido anunciada en directo durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y ha llegado de la mano de María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de la cadena pública. Se trata de una información inesperada para los fans, que han recibido emocionados y entusiasmados, y que ha sido interpretada por muchos como una contraprogramación por parte del grupo comunicativo para competir en audiencia con Antena 3, donde Cristina Pedroche estará recibiendo el año por doceava vez.

El grupo entonará el tema justo antes de que comience la intervención de Chenoa y Estopa, que han sido los elegidos para celebrar esa noche tan especial junto a todos los españoles. Por tanto, la presentación de LODVG se desarrollará en el marco de un programa especial que deja patente el compromiso de la corporación estatal con la cultura musical de nuestro país. Con este gesto, TVE pone así el broche de oro a un fin de año musical que inundará la pequeña pantalla de intérpretes.

La Oreja de Van Gogh felicita las Navidades a los fans

Como no podía ser de otra manera y después de enfrentar, según sus palabras, «un año muy desafiante», LODVG ha colgado un comunicado en redes sociales con el que ha deseado «felices fiestas» a sus más de 491.000 seguidores en la cuenta oficial de la agrupación. «Terminamos abrazados, muy juntos, y también, como pronto veréis, con nueva música bajo el brazo», han deslizado dejando pistas de lo que está por venir e indicando que atraviesan un momento de plenitud en lo que a lo laboral se refiere.

«Quedan unos pocos días para que comience un 2026 repleto de conciertos en los que, vosotros, nosotros y las canciones de siempre, sonaremos con más pasión que nunca», han continuado diciendo. Unas citas que han tenido mucho éxito y muy buena acogida, que en muchas ciudades han colgado el cartel de sold out y dejan patente la alegría de los fans por la vuelta de Amaia Montero. Un texto muy conciso que está escrito en el pie de foto de una instantánea en la que aparecen cuatro muñecos simulando a Amaia, a Haritz, a Xabi y a Álvaro ataviados con la ropa del cartel de la gira y, a todas luces, creados con inteligencia artificial, con gorros de Papá Noel blancos y rojos que dan el toque navideño al mensaje.