"La cara de susto" de la madre de Cristina Pedroche al ver su vestido para las Campanadas

Un año más, Cristina Pedroche estará en la Puerta del Sol para despedir el año con los espectadores de Atresmedia. La presentadora ha vuelto a confiar en su amigo y estilista Josie para crear su look y promete que será uno de los más sorprendentes de la historia. Ha puesto mucho empeño en vestirse de una forma original pues ya lleva 12 años encargándose de dar la bienvenida al nuevo año y quiere innovar. Poco a poco va dando detalles y en las últimas horas ha publicado una conversación muy significativa.

Cristina Pedroche ha compartido con sus seguidores de Instagram una charla que ha tenido con Josie vía WhatsAap. El experto en moda le ha dicho que está «feliz y muy satisfecho» con el vestido que han diseñado. «Gracias por lanzarte a la locura de este año y por confiar una vez más», le ha dicho. Sin embargo, el detalle más importante es que Josie ha desvelado cuál ha sido la reacción de Domi, la madre de Pedroche.

Conversación de Pedroche con Josie. (Foto: Instagram)

«Creo que este año también estarás en el mejor de los puertos… La cara de susto de tu madre me confirma que así será», le ha escrito Josie a la comunicadora en su mensaje. Es decir, la suegra de Daviz Muñoz se habría quedado sin palabras al ver el estilismo con el que Cristina dirá adiós al 2025, un año que ha estado marcado por grandes momentos tanto personales como profesionales.

Pedroche resuelve las dudas

Cristina Pedroche es consciente de que su aparición en las Campanadas es uno de los momentos más esperados por sus fans, por eso ha hecho una ronda de preguntas y respuestas para resolver todas las dudas. En su momento dijo que este año se cerraba un ciclo y algunos de sus admiradores creen que va a dejar de despedir el año en la Puerta del Sol, pero no es así. Simplemente ha querido decir que, como pasa con todos los proyectos, nunca se sabe cuándo será el final.

Mensaje de Cristina Pedroche. (Foto: Instagram)

«¿Te imaginas despedir el año desde Times Square?», le escribe un seguidor. A lo que ella responde: «¿Os imagináis? Pero creo que la suerte está en la Puerta del Sol». Después ha acompañado estas palabras con una recreación realizada con inteligencia artificial que la situaba en la mítica plaza de Nueva York, así que alguien ha aprovechado para decirle: «Unas Campanadas sin ti no son nada».

Las pistas del vestido

Cristina Pedroche asegura que se toma muy en serio su aparición en las Campanadas. Sabe que hay muchos ojos puestos en ella y no quiere defraudar a nadie, por eso los preparativos empiezan casi un año antes del gran día. La presentadora ha explicado que Josie empezó a contarle sus ideas en febrero de 2025, pero a ella le parecía demasiado arriesgado y le pidió que dejase reposar su creación.

«Es el año que más me ha costado. Josie tenía muy claro lo que quería hacer y me lo venía contando desde febrero. Me dejó dar a luz tranquila y, en agosto, volvió a la carga», ha explicado en El Hormiguero. «No me veía preparada para lo que él me proponía. Me ha costado mucho tomar la decisión, pero ya voy para delante. La gente va a decir: ¡Wow! ¡Cómo se ha atrevido! Voy a romper con todo. Son doce campanadas, doce uvas, doce meses…». Estas son las pistas que ha ido dando, pero ¿crees que conseguirá superarse o que está generando demasiadas expectativas?