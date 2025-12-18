Dabiz Muñoz ha sorprendido a Cristina Pedroche pidiéndole matrimonio por segunda vez. El chef ha irrumpido en la entrevista que su mujer ha concedido en el programa de Pablo Motos para hacerle esta propuesta a la madre de sus hijos y con anillo incluido. La presentadora de las Campanadas, que precisamente ha acudido a este espacio para dar pistas de su próximo vestido -del que ha desvelado algunos detalles insólitos-, ha sido sorprendida por su marido, que entraba en plató para presentar sus propuestas de roscones para esta Navidad.

La pedida de mano de Dabiz Muñoz

«Está exquisito, marido. Porque ya estoy casada contigo, que si no me casaría otra vez. Porque me quiero casar otra vez», dijo la de Vallecas. Unas palabras que el Estrella Michelín ha respondido sin dudarlo: «¿Cuántas veces quieres que nos casemos? Si lo sé te hubiera traído hoy un anillo…».

Dabiz Muñoz le pide matrimonio a Pedroche por segunda vez. (Foto: El Hormiguero)

Fiel a su sentido de la imaginación, Muñoz ha tenido una espontánea ideal: pedirle matrimonio por segunda vez con el regalo que esconde el roscón, «Te lo voy a poner como un anillo. Cristina Pedroche, ¿te quieres casar conmigo?», ha dicho arrodillado. Una pregunta que ha dejado en shock a la presentadora, que no ha entonado palabra alguna, pero que le ha respondido con un beso.

El deseo de Cristina Pedroche para el 2026

Cristina Pedroche ha cumplido antes de lo previsto su deseo para el 2026. Recientemente, la de Vallecas deslizó que el próximo año le gustaría que su ya marido le pidiera matrimonio de nuevo para casarse por la Iglesia, ya que ha tenido una conversión en la fe católica.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz durante unas vacaciones. (Foto: Redes Sociales)

Justo hace un año, días antes de dar las Campanadas 2025, la periodista ya manifestó que esto sucediera -aunque probablemente, al quedarse embarazada por segunda vez, pospusiera su deseo de pasar de nuevo por el altar-: «Ya veremos cuándo. Quizá en 2025 que justo hacemos 10 años de casados. Haremos una fiesta o algo. Luego ya veremos el tema del vestido».

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. (Foto: Gtres)

A raíz del nacimiento de su primogénita, las convicciones de Pedroche cambiaron. La madrileña comentó que, a raíz de quedarse embarazada por primera vez, sentía que ella sola no podía cuidar a su hija, por lo que empezó a creer en Dios -la razón por la que quiere formalizar su matrimonio ante sus ojos-. «Fue un poquito antes. Estaba embarazada y en el salón de casa haciendo mis meditaciones, pensando el parto, las respiraciones… Fue entonces que dije: ¡Ay Dios mío si me ayudas a que todo esto salga bien voy a bautizar a la niña! Lo pensé sin más. Salió todo bien, parto increíble, la niña fenomenal y pues nada la tuve que bautizar. Siento que yo sola no puedo protegerla y pienso que necesito que alguien más me ayude», comentó.