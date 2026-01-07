La Guardia Real estrena el nuevo año con su debut en redes sociales

Aprovechando el comienzo del nuevo año y la celebración del día de Reyes, la Casa Real ha anunciado en las redes sociales el estreno de la Guardia Real en Instagram y en X. Con un mensaje instantáneo publicado en los stories del perfil de la Familia Real se ha confirmado que la Guardia Real ha dado este importante paso.

«¡Damos la bienvenida a la Guardia Real a Instagram y X! A través de sus nuevos perfiles se podrá seguir de cerca su trabajo diario al servicio de la Corona y de España», han escrito en la publicación, en la que han detallado las cuentas oficiales de la Guardia Real tanto en X como en Instagram.

La Guardia Real se estrena en Instagram. (Foto: Redes sociales)

Primeras publicaciones

Un importante paso para este cuerpo que ya ha hecho unas primeras publicaciones en sus nuevas cuentas. La Guardia Real ha querido que su estreno en ambas redes sociales esté vinculado a una de las citas castrenses más importantes del año: la celebración de la Pascua Militar. Un acto que se remonta a finales del siglo XVIII, al reinado de Carlos III, cuando en 1782 se recuperó Mahón de manos de los ingleses.

«El 2026 nos da la bienvenida y nos brinda la oportunidad de acercarnos en esta red a los españoles y de compartir nuestro compromiso de servicio con la Corona y con España», han escrito en las cuentas en X e Instagram, junto a un vídeo que hace un repaso de algunas de las actividades que realizan los integrantes de este cuerpo.

Además, en los stories de Instagram han compartido un post que hace referencia a la historia de la Pascua Militar, un vídeo con las palabras del Rey Felipe Vi durante el acto y otra imagen en la que se ve al monarca pasando revista a las tropas.

Por su parte, en X, otras unidades y cuerpos militares han querido dar la bienvenida a la Guardia Real a la red. Es el caso de la Armada, que ha escrito el siguiente mensaje: «Desde la Armada damos la bienvenida a la Guardia Real, símbolo de tradición, excelencia y servicio a España. Un honor contar desde hoy con vuestra presencia». También la UME ha compartido unas palabras: «Bienvenidos compañeros! Nos encantará conocer vuestras misiones al servicio de la Corona y de España, con la dedicación y el compromiso que os caracteriza, a través de las publicaciones en X». Asimismo, el Ejército del Aire y del Espacio ha escrito: «¡Damos una cálida bienvenida a nuestros compañeros de la Guardia Real en sus nuevos perfiles de redes sociales!».

Miembros de la Guardia Real en un desfile. (Foto: Gtres)

El papel de la Guardia Real

La Guardia Real es una de las unidades militares más antiguas y simbólicas de las Fuerzas Armadas de España. Su misión es proteger al Rey, a la Familia Real y los Reales Sitios. Además, participa en actos oficiales y ceremonias importantes. Su origen se remonta a principios del siglo XVI y cuenta con más de 1500 militares de diferentes cuerpos. Su cuartel general se encuentra en El Pardo, muy cerca del Palacio de la Zarzuela.