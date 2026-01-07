El nombre de María Bernabé ha copado numerosos titulares en los últimos meses. Su identidad, en el papel couché, ha sido todo un misterio hasta hace dos años, cuando aceptó un cargo directivo en el Badajoz, convirtiéndose así en la primera presidenta mujer en los 120 años del club deportivo. Su fama en Extremadura saltó también a la prensa nacional, pues se destapó que, más allá de sus logros profesionales en la abogacía, Bernabé tiene un vínculo familiar con Isabel Preysler.

Así es María Bernabé, la sobrina de Preysler e íntima de Colate

El pasado mes de octubre, saltó a los medios que María Bernabé, tras dos años como presidenta del Badajoz, dejaba su cargo en manos de Colate Vallejo-Nágera, que hasta entonces era el vicepresidente del club del fútbol. Entonces, el nombre de la jurista cobró una mayor fuera ya que además de destacar por su papel en la formación deportiva o su amistad con el ex de Paulina Rubio, se conoció que tenía un parentesco con Isabel Preysler.

María Bernabé, ex presidenta del Badajoz. (Foto: Redes Sociales)

Fue la propia Bernabé la que, pese a haber mantenido un perfil bajo durante todo este tiempo, dio un paso al frente para contar que era familia de la Reina de Corazones por parte materna, concretamente por su apellido Arrastia. «Mi abuela materna es hermana de la madre de Isabel, de tita Betty, así que mi madre e Isabel son primas», comentó en ¡Hola!

Concretamente, Bernabé es sobrina segunda de Preysler y, por ende, prima de Ana Boyer, con la que más contacto ha tenido del clan y con la que mantuvo cierta relación durante su infancia. «A la que más he visto ha sido a Ana Boyer cuando éramos pequeñas. A día de hoy no tengo una relación estrecha con ellas», contó. De hecho, es conocedora de las memorias de su tía Isabel, las cuales conoce y ha podido leer. «Estoy leyéndolas ahora mismo, llevo un poquito más de la mitad y me están encantando. Sobre todo, cuando habla de nuestros familiares, mis bisabuelos. No sé, como que te hace viajar un poco e imaginar cómo era aquella época. Me está gustando mucho. Aunque desde fuera pueda parecer una vida idílica, también ha sufrido mucho con todas las cosas que han pasado y te das cuenta de cómo se supera día a día. Es muy auténtico», dijo en el medio citado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolas Vallejo-Nagera (@colatenicolas)

Más allá de que su familia tiene un apellido de peso, Bernabé también se ha codeado con rostros conocidos del país, como con Colate Nicolás, al que le cedió el testigo de la presidencia del Badajoz y con el que, a pie de campo cuando el ex de Paulina Rubio era vicepresidente, se pudo ver una gran complicidad entre ellos. De hecho, su relación partió de cero ya que la sobrina de Preysler comentó que sólo había escuchado hablar de él en las revistas o en televisión.