Tendencias de 2025 que volverás a llevar en 2026 y lo dicen las expertas en moda
En 2026, la moda continúa apostando por la coherencia, la calidad y la versatilidad
Modelos que elevan cualquier outfit
Vestir siguiendo las tendencias no significa perder estilo propio
Con el inicio de un nuevo año, la moda vuelve a posicionarse como una herramienta clave para expresar identidad, seguridad y buen gusto. Vestir siguiendo las tendencias no significa perder estilo propio, sino aprender a adaptarlas para cuidar la imagen personal y proyectar elegancia en cada ocasión. En 2026, la moda continúa apostando por la coherencia, la calidad y la versatilidad, tendencias de 2025 que seguirán.
Elegir bien colores, cortes y accesorios permite construir un armario funcional y actual. Este nuevo ciclo invita a vestirse con intención, equilibrio y conciencia estética diaria para todos los estilos y edades actuales. Las tendencias de 2025 se mantienen en 2026 con una evolución más refinada y elegante. Karla Semanate, influencer de diseño y moda, asegura que «No todo lo del 2025 se queda atrás. Hay tendencias de zapatos que no solo sobreviven… se consolidan. Modelos que elevan cualquier outfit, funcionan con looks diarios y hacen que te veas elegante sin esfuerzo». Los colores neutros como beige, blanco, gris y negro siguen siendo protagonistas, acompañados por tonos tierra, verdes suaves y azules profundos.
Cuáles son aquellas tendencias de 2025 que volverás a llevar en 2026
El minimalismo inspirado en los años 90 continúa fuerte, con prendas de líneas limpias, siluetas rectas y diseños atemporales.
Destacan blazers estructurados, pantalones de tiro alto, camisas amplias y vestidos sencillos. En calzado, permanecen los mocasines, zapatillas blancas y sandalias minimalistas. Los accesorios apuestan por la discreción: bolsos estructurados, cinturones simples y joyería delicada. Esta continuidad permite crear armarios versátiles, funcionales y sofisticados, adaptables tanto al día como a la noche.
Además, estas propuestas priorizan calidad, sostenibilidad y combinaciones inteligentes que facilitan invertir en piezas duraderas sin sacrificar estilo, comodidad ni personalidad propia en contextos urbanos, laborales y sociales para diferentes edades, gustos y estilos de vida actuales muy versátiles.
Por esto, la moda que dominó en 2025 continuará con fuerza este año, evolucionando hacia propuestas más refinadas, funcionales y sostenibles. Las principales son:
Colores
- Neutros clásicos: blanco, beige, gris y negro, ideales para combinaciones versátiles.
- Rosa y fucsia: accesorios o detalles en estos colores y también naranja o amarillo, para modernizar el conjunto. Sheila Conde, influencer especializada en moda, looks diarios, belleza y deco, asegura que «los colores pastel siguen muy fuertes pero el rosa es el protagonista».
- Tonos tierra: marrón, terracota, verde oliva y arena, que aportan calidez y elegancia.
- Azules profundos y verdes suaves: perfectos para destacar sin saturar el look.
- Pequeños toques vivos: accesorios o detalles en fucsia, naranja o amarillo, para modernizar el conjunto.
Prendas clave: en tendencias de 2025 que volverás a llevar en 2026
- Minimalismo de los 90: blazers estructurados, pantalones rectos de tiro alto, camisas amplias y vestidos sencillos. El diseñador Juan Avellaneda afirma que vuelven «Las piezas estéticas, muy mínimas y sin colores muy estridentes, pero súper chic».
- Prendas atemporales: abrigos largos, suéteres de punto fino, camisetas básicas y chaquetas ligeras.
- Versatilidad: piezas que pueden combinarse de día y de noche, o para diferentes estaciones.
Calzado
- Mocasines: y zapatos clásicos: perfectos para looks formales y casuales.
- Zapatillas blancas: para combinar con ropa formal o casual, aportando comodidad sin perder estilo.
- Sandalias minimalistas y botines neutros: elegantes y fáciles de combinar.
Accesorios de las tendencias de 2025 que volverás a llevar en 2026
- Bolsos estructurados y discretos
- Cinturones simples
- Joyería delicada, como cadenas finas, anillos minimalistas y pendientes pequeños que complementan el look.
- Gafas de sol
Ideas de looks completos con las tendencias 2025/2026
Adaptar las tendencias a diferentes situaciones permite mantener estilo y funcionalidad:
Look urbano casual
- Pantalón recto de tiro alto beige.
- Camiseta blanca de algodón.
- Blazer minimalista.
- Zapatillas blancas.
- Bolso estructurado y gafas de sol discretas.
Look de oficina elegante
- Traje monocromático en gris o negro.
- Camisa amplia en tono neutro.
- Mocasines de cuero.
- Cinturón sencillo y reloj minimalista.
- Este look proyecta profesionalismo con un toque moderno.
Look de fin de semana
- Jeans rectos y suéter de punto en tonos tierra.
- Abrigo largo o chaqueta ligera.
- Botines minimalistas.
- Accesorios discretos que sumen comodidad sin sacrificar estilo.
Look nocturno
- Vestido liso de corte recto o blusa con pantalón minimalista.
- Sandalias elegantes.
- Joyas delicadas y bolso pequeño.
- Menos elementos, más impacto visual.
Consejos para aplicar las tendencias en 2026
- Prioriza calidad sobre cantidad: invierte en piezas duraderas y atemporales.
- Colores neutros como base: facilitan combinaciones y versatilidad.
- Menos, es más: evita sobrecargar los looks con demasiados accesorios.
- Adapta las tendencias a tu estilo personal: no todas las modas funcionan para todos los gustos o cuerpos.
- Calzado cómodo y elegante: combina estética con bienestar para todo el día.
- Organiza tu armario por funcionalidad: facilita armar conjuntos rápidos y coherentes.
- Mezcla piezas clásicas con detalles modernos: añade un toque actual sin perder elegancia.
- Aprovecha los accesorios estratégicamente: bolsos, joyería y cinturones pueden transformar un look simple en uno sofisticado.