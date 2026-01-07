Tendencias de 2025 que volverás a llevar en 2026 y lo dicen las expertas en moda

Con el inicio de un nuevo año, la moda vuelve a posicionarse como una herramienta clave para expresar identidad, seguridad y buen gusto. Vestir siguiendo las tendencias no significa perder estilo propio, sino aprender a adaptarlas para cuidar la imagen personal y proyectar elegancia en cada ocasión. En 2026, la moda continúa apostando por la coherencia, la calidad y la versatilidad, tendencias de 2025 que seguirán.

Elegir bien colores, cortes y accesorios permite construir un armario funcional y actual. Este nuevo ciclo invita a vestirse con intención, equilibrio y conciencia estética diaria para todos los estilos y edades actuales. Las tendencias de 2025 se mantienen en 2026 con una evolución más refinada y elegante. Karla Semanate, influencer de diseño y moda, asegura que «No todo lo del 2025 se queda atrás. Hay tendencias de zapatos que no solo sobreviven… se consolidan. Modelos que elevan cualquier outfit, funcionan con looks diarios y hacen que te veas elegante sin esfuerzo». Los colores neutros como beige, blanco, gris y negro siguen siendo protagonistas, acompañados por tonos tierra, verdes suaves y azules profundos.

Cuáles son aquellas tendencias de 2025 que volverás a llevar en 2026

El minimalismo inspirado en los años 90 continúa fuerte, con prendas de líneas limpias, siluetas rectas y diseños atemporales.

Destacan blazers estructurados, pantalones de tiro alto, camisas amplias y vestidos sencillos. En calzado, permanecen los mocasines, zapatillas blancas y sandalias minimalistas. Los accesorios apuestan por la discreción: bolsos estructurados, cinturones simples y joyería delicada. Esta continuidad permite crear armarios versátiles, funcionales y sofisticados, adaptables tanto al día como a la noche.

Además, estas propuestas priorizan calidad, sostenibilidad y combinaciones inteligentes que facilitan invertir en piezas duraderas sin sacrificar estilo, comodidad ni personalidad propia en contextos urbanos, laborales y sociales para diferentes edades, gustos y estilos de vida actuales muy versátiles.

Por esto, la moda que dominó en 2025 continuará con fuerza este año, evolucionando hacia propuestas más refinadas, funcionales y sostenibles. Las principales son:

Colores

Neutros clásicos: blanco, beige, gris y negro, ideales para combinaciones versátiles.

Rosa y fucsia: accesorios o detalles en estos colores y también naranja o amarillo, para modernizar el conjunto. Sheila Conde, influencer especializada en moda, looks diarios, belleza y deco, asegura que «los colores pastel siguen muy fuertes pero el rosa es el protagonista».

Tonos tierra: marrón, terracota, verde oliva y arena, que aportan calidez y elegancia.

Azules profundos y verdes suaves: perfectos para destacar sin saturar el look.

Pequeños toques vivos: accesorios o detalles en fucsia, naranja o amarillo, para modernizar el conjunto.

Prendas clave: en tendencias de 2025 que volverás a llevar en 2026

Minimalismo de los 90: blazers estructurados, pantalones rectos de tiro alto, camisas amplias y vestidos sencillos. El diseñador Juan Avellaneda afirma que vuelven «Las piezas estéticas, muy mínimas y sin colores muy estridentes, pero súper chic».

Prendas atemporales: abrigos largos, suéteres de punto fino, camisetas básicas y chaquetas ligeras.

Versatilidad: piezas que pueden combinarse de día y de noche, o para diferentes estaciones.

Calzado

Mocasines: y zapatos clásicos: perfectos para looks formales y casuales.

Zapatillas blancas: para combinar con ropa formal o casual, aportando comodidad sin perder estilo.

Sandalias minimalistas y botines neutros: elegantes y fáciles de combinar.

Accesorios de las tendencias de 2025 que volverás a llevar en 2026

Bolsos estructurados y discretos

Cinturones simples

Joyería delicada, como cadenas finas, anillos minimalistas y pendientes pequeños que complementan el look.

Gafas de sol

Ideas de looks completos con las tendencias 2025/2026

Adaptar las tendencias a diferentes situaciones permite mantener estilo y funcionalidad:

Look urbano casual

Pantalón recto de tiro alto beige.

Camiseta blanca de algodón.

Blazer minimalista.

Zapatillas blancas.

Bolso estructurado y gafas de sol discretas.

Look de oficina elegante

Traje monocromático en gris o negro.

Camisa amplia en tono neutro.

Mocasines de cuero.

Cinturón sencillo y reloj minimalista.

Este look proyecta profesionalismo con un toque moderno.

Look de fin de semana

Jeans rectos y suéter de punto en tonos tierra.

Abrigo largo o chaqueta ligera.

Botines minimalistas.

Accesorios discretos que sumen comodidad sin sacrificar estilo.

Look nocturno

Vestido liso de corte recto o blusa con pantalón minimalista.

Sandalias elegantes.

Joyas delicadas y bolso pequeño.

Menos elementos, más impacto visual.

Consejos para aplicar las tendencias en 2026