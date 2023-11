Estos son los looks más cómodos y elegantes para viajar en avión

Viajar en avión es algo que exige una serie de looks más cómodos que no están reñidos con la elegancia, si sigues estos consejos. Ha llegado el momento de buscar una alternativa a tus estilismos para viajar en avión, se acabó el chándal o los leggins, hay vida más allá de lo más parecido al pijama. Nunca se sabe qué puede pasar en un avión o con quién nos encontraremos por lo que hay que estar listo para la acción. Toma nota de los looks más cómodos y elegantes para ser una viajera con mucho estilo.

Viaja en avión con estos looks cómodos y elegantes

Apúntate a la moda del maxi vestido. Es uno de los más cómodos que existe y además te puede hacer lucir como toda una estrella de cine. La elegancia personificada y además, podrás crear look de lo más vistosos con un collar o una blazer que acompañe esta prenda que te hará sentir como si no llevarás nada. Si hace mucho calor te quitas la chaqueta, si hace frío, puedes aprovechártela, pase lo que pase, te quedará bien.

Las zapatillas deportivas si que son el mejor calzado para viajar en avión. Salir en corriendo con la maleta a cuestas, pasar horas y horas esperando, requiere un calzado cómodo. Opta por unas zapatillas blancas de las de toda la vida, son un buen fondo de armario y seguro que te quedará especialmente bien con todo.

Un total look de punto que puede acompañarte en cualquier viaje. Además de ser última tendencia te ayudará a verte mucho mejor en un viaje que puede cambiarlo todo. Usa el mismo tono si quieres verte más delgada o cambia de colores en un ambiente más hippie que seguro que te dará la mejor versión viajera de ti misma.

Pasa del vaquero y opta por un pantalón de hilo metalizado y cintura elástica. Es más cómodo e igual de estiloso, te moverás por el mundo viéndote mucho más elegante. Este tipo de pantalón es tendencia y puede quedar bien con cualquier parte de arriba. Desde un top que puedes combinar con un cardigán, hasta una sudadera con la que podrás verte elegante si optas por un color similar al pantalón.

Estos son algunos de los looks más cómodos para viajar en avión que seguro que te sacarán de más de un apuro.