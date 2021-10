El chándal: tendencia irresistible que sigue causando furor esta temporada

El chándal ha dejado de ser una prenda exclusivamente deportiva para convertirse en uno de los looks más vistos en el street style. La tendencia comfy de los últimos años unida a los confinamientos generalizados a consecuencia de la pandemia han hecho que la moda experimente algunos cambios importantes, entre los que destaca la preferencia por estilismos cómodos, sin ataduras, que nos permitan estar tanto dentro como fuera de casa.

A este respecto, el chándal se ha convertido en una combinación perfecta. No solo este tipo de look en su versión más noventera, cuando los pantalones anchos en tejido ligeramente satinado y las sudaderas con cremallera y logos muy visibles inundaban las calles, sino también como concepto más revolucionario, en colores fuertes, pero también en tonos suaves, adaptados a todos los gustos.

Son muchas las firmas que incluyen este tipo de prendas en sus últimas colecciones, arrebatándole terreno a marcas deportivas a las que hasta ahora parecía reservado en exclusiva este concepto. Zara, Bershka, Lefties o Pull & Bear son algunas de las firmas en cuyas colecciones encontramos conjuntos de clara inspiración ‘chandalera’.

Pero, más allá de los escaparates o de las redes sociales, lo cierto es que las vips no han dudado en apuntarse a esta tendencia. Hasta ahora, no era extraño verlas en mallas y sudadera cuando los fotógrafos las seguían a sus clases de yoga o pilates, pero parece que el chándal ha pasado a formar parte de su día a día, e incluso traspasa los límites de lo privado y se cuela en la alfombra roja. Un ejemplo reciente lo hemos visto en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde la actriz Irene Escolar apostaba por un clásico chándal en color tostado para un acto en la ciudad vasca.

Una de las reinas de estilo en chándal es Jennifer Lopez. Son muchas las veces en las que hemos visto a la artista del Bronx luciendo diferentes tipos de chándal, no solo en ambientes en los que se encontraba ensayando, sino también en su día a día. Pero además de ella, muchas celebs están sucumbiendo a los encantos de este look, sobre todo por la comodidad que implica.

Lo habitual es combinarlo con sneakers de diferentes tipos, pero lo cierto es que cada vez más encontramos más vips que se atreven con otro tipo de calzado, desde sandalias hasta zapatos de tacón porque, aunque en principio pueda resultar llamativo, el chándal también ha llegado a la alfombra roja. Si el total look te parece excesivo, siempre puedes empezar con prendas sueltas, como pantalones o sudaderas e ir dándole a tu estilo un aire más sporty. No te pierdas nuestra galería con algunos de los looks comfy más inspiradores de las vips.