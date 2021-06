Era un secreto a voces que por fin se ha confirmado. Jennifer Lopez y Ben Aflleck pillados por los fotógrafos fundiéndose en un apasionado beso en un restaurante de Los Ángeles. Después de semanas de rumores e instantáneas que apuntaban a la vuelta de una de las parejas más populares de las últimas décadas, la prueba irrefutable de su reconciliación ha llegado.

Ha sido el portal Page Six quien ha publicado las fotografías del encuentro entre el actor y la cantante, realizadas por una conocida agencia estadounidense. En la secuencia, se ve a Lopez, de 51 años, y a Affleck, de 48, en Nobu, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. La pareja llega al recinto acompañada de los hijos de la cantante para disfrutar de una velada familiar, una clara prueba de que entre ellos las cosas van viento en popa. La artista viste un vaporoso modelo blanco, mientras que Affleck luce chaqueta y camisa. De hecho, en un momento de la noche, el actor coloca su chaqueta sobre los hombros de su ‘novia’.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/f5XH8wfnio

— New York Post (@nypost) June 15, 2021