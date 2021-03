No llegan buenas noticias desde Hollywood. Jennifer Lopez y Alex Rodríguez han puesto fin a su relación de más de cuatro años. Tal y como han asegurado fuentes cercanas al medio ‘TMZ’. Es necesario recordar que en 2019 el exjugador profesional de béisbol le pidió matrimonio a la cantante con un anillo de compromiso que fue valorado en más de un millón de dólares. Ambos estaban muy ilusionados con el enlace que tenía previsto ser celebrado el pasado 2020, pero debido a la actual crisis sanitaria y las numerosas restricciones, decidieron aplazarlo para este 2021. Cambio de planes que provocó que la intérprete de ‘On the Floor’ se sintiera triste, tal y como ella misma afirmó en una entrevista que concedió el pasado año. «Aplazamos la boda dos veces. Habíamos planeado lo que realmente queríamos hacer; no sé si seremos capaces de recrear eso que habíamos pensado», dijo la artista en la revista ‘Allure’.

La última vez que se les pudo ver juntos fue en el histórico acto público en la inauguración de la candidatura del presidente Joe Biden. Ceremonia en la que la ya expareja, se mostró muy cariñosa y cercana. De hecho, hay fotografías que así lo demuestran. Desde el inicio de su relación, Jennifer y Alex han demostrado la gran complicidad que siempre les ha unido. En las diferentes alfombras rojas en las que han posado juntos, se ha podido palpar el amor que derrochaban. Al ser una de las parejas más mediáticas de Estados Unidos, pero también del mundo entero, han tenido que hacer frente a varios rumores sobre supuestas deslealtades y crisis en su historia de amor. Sin embargo, la pareja se ha mantenido ajena.

Recientemente llegaban nuevas informaciones sobre un posible bache, que zanjaron con sus últimas apariciones juntos. En estos momentos, la artista se encuentra en República Dominicana rodando una película mientras que Alex está en Miami, su lugar de residencia. Por el momento, no han transcendido los motivos por los que la pareja ha tomado esta drástica decisión, ya que hace apenas unas semanas, se les pudo ver juntos de lo más acaramelados.

El flechazo del exjugador de los New York Yankees por Jennifer Lopez, llegó mucho antes de conocerse, justo a mediados de 2017. En 2019 salió a la luz un vídeo publicado por ‘Red MLB’ en el que aparece Alex con 23 años admitiendo su “cita soñada” y que sería con la artista. «Jennifer Lopez, espero que puedas darme una cita», fueron sus palabras exactas.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez no tienen hijos en común. Sin embargo, la intérprete de ‘Una Noche Más’ tuvo dos mellizos -Max y Emme de 13 años- fruto de su matrimonio anterior con Marc Anthony, con quienes ha celebrado recientemente su cumpleaños. «¡Mis preciosos bebés hoy son adolescentes! ¡Dios mío! No puedo creer que hayan pasado 13 años desde que los llevé en mis brazos en medio de una tormenta de nieve. De esa ventisca salieron dos cocos perfectos que reorganizaron mi vida y me enseñaron el verdadero significado del amor. Ha sido el viaje más mágico lleno de aventura y alegría desde entonces», escribió muy emocionada Lopez en una publicación en sus redes sociales. Por otro lado, los jóvenes mantienen una excelente relación con las hijas que tuvo exdeportista con su relación anterior con Cyntia Scurtis, Natasha y Ella.