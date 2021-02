En las últimas horas ha salido a la luz que Jennifer Aniston ha encontrado el amor, pero desafortunadamente para sus fans no es Brad Pitt, ya que el actor sigue de lo más enamorado de su pareja, la modelo alemana, Nicole Poturalski. Además, se han conocido los nombres de los presentadores que serán los encargados de dirigir la tradicional gala de los Globo de Oro 2021, sin olvidar que Salma Hayek ha confesado cómo fue grabar la escena de sexo con el mismísimo Antonio Banderas. El panorama de Hollywood está de lo más movidito y desde ‘LOOK’ te vamos a detallar cada una de las historias que han marcado los últimos días.

Nuevo romance de Jennifer Aniston

Nuevo año nuevo amor. Ha sido la revista ‘InTouch’ quien ha afirmado que una persona cercana a Jennifer Aniston ha revelado que la actriz se siente muy feliz tras haber encontrado el amor, ya que tiene “muchas cosas en común” con su nueva pareja. Según la citada fuente, el hombre que ha robado el corazón de la actriz es “sensato, guapo, consigue hacerle reír, y hace que se sienta segura de sí misma”. Se trata del actor Jason Sudeikis, con quien ha trabajado en películas como:‘Quiero matar a mi jefe’, ‘¿Quiénes son los Miller?’ o ‘El cazarecompensas’, entre otras.

“Ella confía mucho en él”, ha explicado el citado medio. Aniston, que está soltera desde que se separó en 2017 de Justin Theroux ha confesado a su entorno más cercano que una de las cosas que más le llamaron la atención de Sudeikis fue que él nunca había sido fan de ella ni siquiera de la exitosa serie de ‘Friends’. «Esto a ella le pareció muy estimulante y una de las mejores cosas que le podían pasar», ha añadido la revista. Por el momento, no ha salido a la luz ninguna fotografía de ellos juntos por lo que habrá que seguir esperando para ese esperado momento.

Las lágrimas de Salma Hayek

Otra de las noticias que vienen directamente desde Hollywood es la de la confesión que ha hecho Salma Hayek sobre la vez en la que tuvo que grabar una escena de sexo con Antonio Banderas. Para entender la situación hay que remontarse a 1995, año en el que la actriz todavía no era conocida. Robert Rodriguez la eligió para protagonizar junto al actor malagueño la película ‘Desperado’, pero nadie le había comentado que había que rodar una escena subida de tono. Cuando llegó el momento, Hayek se quedó totalmente paralizada. “Cuando íbamos a empezar a rodar, comencé a llorar porque no sabía si podía hacerlo. Estaba muy asustada”, ha recordado la intérprete en una entrevista con el programa ‘Armachair Expert’.

“Una de las cosas que más me asustaban era Antonio. Por supuesto él fue un absoluto caballero y muy majo conmigo. De hecho, seguimos siendo muy amigos. Pero él era demasiado libre. Eso era lo que más miedo me daba. No había visto nada igual. Así que cuando comencé a llorar el me dijo que eso le hacía sentirse muy mal. Y yo, mientras tanto, totalmente avergonzada porque no podía parar de hacerlo”, ha añadido la actriz que dio vida a Frida Khalo en el film ‘Frida’. No obstante, en dicha entrevista, Salma Hayek ha aclarado que en todo momento tanto Antonio como el director le hicieron sentir muy cómoda. “Yo me negaba a quitarme la toalla que llevaba puesta. Ellos intentaban hacerme reír para que me relajara. Pero cuando me la quitaba a los dos segundos empezaba a llorar de nuevo. Al final logramos terminar la escena. Hicimos lo mejor con lo que podíamos hacer entonces”, ha admitido en relación a esta traumática experiencia que vivió hace más de veinte años.

Presentadores de los Globos de Oro

Apenas quedan 10 días para que tenga lugar la gala de los Globos de Oro 2021, los premios antecesores a los Óscar. Ha sido la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood -HFPA- que organiza cada año estos galardones quien ha dado ha conocer a través de Twitter quienes serán los encargados de presentar este tradicional evento que este año estará marcado por el coronavirus, ya que gran parte de la gala será de manera virtual. Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Awkwafina, Cynthia Erivo, Kristen Wiig y Annie Mumolo son parte de los nombres que componen la primera lista de presentadores para la 78 edición de los Globos de Oro que tendrá lugar el próximo domingo 28 de febrero.

Además, la HFPA ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con la citada red social para que acoja dichos premios en directo. Por otro lado, habrá que esperar a que la situación sanitaria mejore, ya que este año -por primera vez en la historia de estos premios- no habrá la esperada alfombra roja donde los famosos lucen sus mejores galas.

Las secuelas que el coronavirus le han dejado a Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ha sido una de las muchas celebridades que han vivido en primera persona el tener que luchar contra el coronavirus. La actriz ha revelado que dio positivo en la enfermedad el pasado año y que a día de hoy le han quedado algunas secuelas. La ganadora del Oscar por ‘Shakespeare enamorado’ ha confesado en la web de Goop, su firma de lifestyle, que tras superar el virus se encontraba fatal y que tomó la decisión de ir al hospital a que le hiciesen un chequeo por precaución. “Tuve Covid-19 al principio, y me dejó fatiga y confusión mental como secuelas», ha explicado mientras ha añadido que en enero le hicieron algunas pruebas que mostraron niveles realmente altos de inflamación en su cuerpo. “Recurrí a uno de los expertos más inteligentes que conozco en este campo, el médico de medicina funcional Will Cole. Después de ver todos mis análisis, me explicó que este era un caso en el que el proceso de curación iba a ser más largo de lo habitual», ha confesado la intérprete.

Desde entonces, la actriz de ‘Glee’ ha cambiado su alimentación y se basa en la dieta Keto -basada en vegetales-. «Todo lo que estoy haciendo me está sentando bien, es como un regalo para mi cuerpo. Tengo energía, hago ejercicio por las mañanas y voy a la sauna tan a menudo como puedo. Todo al servicio de la curación», ha explicado sobre su nuevo estilo de vida.