El fasting y los tres desayunos que hacen que Jennifer Aniston nunca envejezca

Jennifer Aniston sigue siendo la ‘novia de América’ a sus casi 52 años, en unos días batirá todos los récords de belleza habidos y por haber. Hemos visto a esta actriz desde que tenía poco más de 20 años y parece que jamás envejezca. Su cuerpo, rostro y pelo están siempre impecables gracias a una alimentación saludable que combina con el ‘fasting’ una forma de comer que según dicen aumenta el metabolismo y permite una quema de grasa más efectiva. Aniston se prepara para su cumpleaños centrada en la comida más importante del día, el desayuno. Si quieres cuidarte como una de las actrices de moda, toma nota de todos sus secretos.

El fasting está de moda entre las actrices como Jennifer Aniston

El llamado ayuno intermitente o fasting en inglés es uno de los secretos de la actriz Jennifer Aniston para mantenerse siempre delgada. Para seguirlo es necesario que tengamos en cuenta que la constancia es un plus, pero en este caso alternar ayuno con comidas convencionales es una ventaja. No permite al cuerpo que se acostumbre y de esta manera el metabolismo se mantiene mucho más activo. Aniston explicó la manera de aplicar el fasting mientras promocionaba ‘The Morning Show’.

Jennifer desveló uno de sus secretos: “Hago ayuno intermitente, así que nada de comida por la mañana”. La actriz está 16 horas sin comer. Aunque pueda parecer mucho, no es un sacrificio tan grande, teniendo en cuenta que cuentan las horas de sueño y que no consume elementos sólidos, pero sí líquidos. El café es sagrado para la actriz y medio mundo, aunque nunca con azúcar, siempre solo o con edulcorantes naturales.

Por la mañana en sus momentos de ayuno, Jennifer Aniston toma café, pero también el clásico medio limón exprimido con agua tibia. Este remedio natural para limpiar el cuerpo y deshacerse de todo lo que no necesita parece que funciona. La actriz está a punto de soplar 52 velas y nadie lo diría. El horario de las comidas sólidas de esta actriz consiste en un desayuno a las 12:00 y una cena a las 20:00, de esta manera consigue no comer en resto del día, solo algún zumo natural como el de apio del que se considera fiel seguidora.

Los desayunos de Jennifer Aniston uno de los secretos de su belleza

El desayuno es la comida más importante del día, aunque no le demos la importancia que se merece. Uno de los grandes errores que cometemos es no comer bien a primera hora o prepararnos siempre lo mismo. Si queremos mantenernos en plena forma, nada mejor que un buen desayuno que sea capaz de hacernos sentir bien y empezar el día con energía. Estos desayunos los preparamos incluso con antelación para no perder tiempo por la mañana y poder disfrutarlos perfectamente.

Desayuno 1. El porridge es una de las mejores formas de empezar el día, Jennifer Aniston no duda en prepararse esta delicia y disfrutarla. Son unas gachas de avena que se cocinan muy rápidamente. Ponemos un vaso de leche desnatada, tres cucharadas de salvado de avena, u cucharada de Stevia y una rama de canela en un cazo. Dejamos que se cocinen unos 8 minutos hasta que nos queden unas gachas de avena perfectas. Decoramos con fruta fresca, unos trocitos de naranja, unas fresas o unos arándanos le vendrán de maravilla. Podemos añadir una cucharada de cacao puro para darle más alegría a la receta.

Desayuno 2. Tostadas de aguacate con huevo al microondas. Esta receta es sencilla y rápida y a Jennifer Aniston le encanta. Cascamos un huevo y lo colocamos al microondas 20 segundos hasta que quede casi cuajado. Partimos el aguacate por la mitad, extraemos la pulpa y la aplastamos con un tenedor, añadimos media cucharada de limón para que no se oxide y un poco de sal. Untamos con el aguacate una tostada integral y ponemos el huevo por encima.

Desayuno 3. Smoothie Green machine le da el poder a Jennifer para empezar la jornada y ser capaz de cualquier cosa. Este batido verde tiene muy buenas propiedades y se prepara en un abrir y cerrar de ojos. Un smoothie es siempre una maravillosa opción para desayunar, podemos adaptarlo a nuestros gustos o necesidades. Ponemos en el vaso de la batidora, 250 ml de agua, 150 gramos de espinacas, 150 gramos de kale o de col rizada, una manzana verde cortada, una cucharadita de aceite de oliva, un plátano cortado en trocitos, dos cucharaditas de Stevia o edulcorante vegetal, un poco de jengibre fresco rallado. Trituramos y disfrutamos de un zumo que impresionará.

Estas son algunas ideas de desayunos, la fruta es importante a primera hora, al igual que las proteínas. Crea tus propias rutinas igual que Jennifer Aniston para mantenerte en forma y estar siempre perfecta. No olvides el ejercicio físico, merece la pena madrugar para moverse un poco más, aunque solo sea caminar un poco o correr.