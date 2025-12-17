Esta noche, El Hormiguero recibe a una de las figuras más reconocibles y comentadas de la televisión en España: Cristina Pedroche. Su visita al programa de Antena 3 llega en un momento clave, a apenas unas semanas de uno de los acontecimientos televisivos más importantes del año, las Campanadas de Fin de Año. Para la presentadora, esta cita no es una más, sino un hito muy especial: serán sus duodécimas Campanadas consecutivas, de nuevo junto a Alberto Chicote, con quien ha formado una de las parejas televisivas más consolidadas de la Nochevieja.

La entrevista servirá como antesala perfecta para empezar a calentar motores de cara al 31 de diciembre. Pedroche adelantará algunas pistas -sin desvelarlo todo- sobre las sorpresas que prepara para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026 desde la Puerta del Sol. Un evento que este año adquiere aún mayor dimensión, ya que las Campanadas se retransmitirán de forma simultánea en Antena 3, La Sexta y Atresplayer, consolidándose como uno de los grandes espectáculos televisivos del año y reforzando su carácter transversal dentro del grupo Atresmedia.

Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'.

Hablar de Cristina Pedroche es hablar de una trayectoria construida a base de constancia, cercanía y una fuerte personalidad. Nacida el 30 de octubre de 1988 en el barrio madrileño de Entrevías, la presentadora dio sus primeros pasos en televisión en Sé lo que hicisteis…, un programa que marcó a toda una generación y que le sirvió como trampolín para darse a conocer por su naturalidad, su espontaneidad y su capacidad para conectar con el público. Desde hace más de una década, es también uno de los rostros imprescindibles de Zapeando, donde ha demostrado una gran versatilidad como comunicadora.

Más allá de su faceta como presentadora, Pedroche ha sabido diversificar su carrera participando en proyectos de ficción, con apariciones en series como Águila Roja, El secreto de Puente Viejo o La que se avecina, además de convertirse en una figura habitual en campañas publicitarias y proyectos vinculados a la moda. Su enorme presencia en redes sociales la ha consolidado, además, como una de las comunicadoras más influyentes del panorama mediático español. Pero si hay un elemento que ha marcado un antes y un después en su carrera, ese es su papel como presentadora de las Campanadas. Desde su debut en Antena 3, Cristina Pedroche ha transformado este evento en algo más que una simple retransmisión: lo ha convertido en un fenómeno cultural. Año tras año, su vestuario genera una expectación sin precedentes, debates encendidos y titulares que trascienden la moda para adentrarse en el terreno social y simbólico. Sus looks ya no se entienden solo como estilismos, sino como relatos con mensaje, capaces de provocar conversación y reflexión.

En la entrevista de esta noche, la vallecana también hablará de cómo vive la presión y los nervios en la cuenta atrás hacia una noche que cada año intenta superar a la anterior. Ella misma ha reconocido que estas duodécimas Campanadas le han costado especialmente, dejando caer incluso la idea de que podría tratarse del cierre de un ciclo. Un dato que añade un componente emocional extra a esta edición y que explica por qué el misterio en torno a su vestido y al concepto global es mayor que nunca.

A nivel personal, Cristina Pedroche atraviesa también un momento de cambios y plenitud. Compagina su intensa agenda profesional con su faceta más íntima, marcada por la maternidad y por el apoyo constante de su marido, Dabiz Muñoz, que, como cada año, estará tras las cámaras en una de las noches más importantes para ella.