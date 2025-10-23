Cristina Pedroche adelanta detalles de las Campanadas y sorprende con un recado a Juan del Val

Cristina Pedroche ha regresado a la televisión por todo lo alto. Tras varios meses alejada de los medios para disfrutar de su segundo embarazo y del nacimiento de su hijo Isai, la presentadora reapareció este jueves como gran protagonista de Y ahora Sonsoles, en una entrevista que no dejó indiferente a nadie. Visiblemente emocionada, sincera y relajada, Pedroche compartió cómo ha vivido estos últimos meses y cómo ha cambiado su vida tras convertirse en madre por segunda vez. «Me permití parar, cuidarme, estar en casa sin sentir la obligación de enseñarlo todo», explicó Cristina. En sus palabras, la maternidad no solo le ha dado felicidad absoluta, sino también momentos de vulnerabilidad que afronta con naturalidad.

«Estoy siendo una madre distinta. Ahora no tengo miedo de ponerle el body por la cabeza, antes me daba miedo de romperlo», relató sobre su experiencia con Laia, su hija mayor, nacida en 2023. Con Isai, nacido el 17 de julio de 2025, la presentadora confiesa sentirse en equilibrio y feliz de poder disfrutar plenamente de su familia junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz, y sus hijos. Pedroche también reveló que ha decidido alejarse de las redes sociales en esta segunda maternidad para proteger su salud mental: «Me ha venido muy bien este tiempo viviendo mi vida, sin ver nada más, sin compararme con nadie, dándome mis tiempos… Algún momento de bajón he tenido, pero nada que ver con la primera vez». Esta pausa le ha permitido reencontrarse con su yo más auténtico y vivir el presente con plenitud.

Cristina Pedroche en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Novedades históricas en las Campanadas 2025

Uno de los momentos más esperados de la entrevista llegó cuando Cristina habló sobre las Campanadas de Fin de Año. La presentadora, símbolo indiscutible del evento desde 2016, confirmó que volverá a despedir el año desde la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote. Sin embargo, esta edición tendrá un carácter histórico: «Por primera vez en la historia va a ser una retransmisión simultánea, tanto en Antena 3, como en LaSexta, como en atresplayer. Va a ser a lo grande, como la Super Bowl», aseguró, adelantando que el evento contará con sorpresas, simbolismo y un estilismo que marcará su regreso tras la maternidad.

Aunque no reveló todos los detalles de su look, Pedroche insinuó que su vestimenta reflejará esta nueva etapa de su vida, combinando estilo, emoción y significado personal. Como siempre, las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre su elección, demostrando la expectación que genera cada aparición de la presentadora durante la Nochevieja.

Un guiño a Juan del Val y su faceta literaria

Entre confesiones y momentos divertidos, Pedroche no se olvidó de su entorno profesional. Tras el reciente Premio Planeta concedido a Juan del Val, la presentadora lanzó un aviso entre risas: «Yo también estoy escribiendo cosas… y si algún día publico una novela, me presento al Planeta», dijo dirigiéndose a Juan del Val. La broma provocó carcajadas en el plató y dejó claro el buen momento personal y profesional de Cristina, que combina maternidad, proyectos laborales y creatividad literaria.

Vida personal y pareja: la felicidad de lo cotidiano

La presentadora también habló de su relación con Dabiz Muñoz, con quien celebrará próximamente diez años de matrimonio. Cristina reconoció que le gustaría renovar votos por la iglesia: «Me quería casar otra vez y por la iglesia, aunque no me lo ha pedido. Sería en la iglesia de mi barrio, en Santa Eulalia, donde bautizamos a Laia», explicó, dejando entrever que disfruta de cada detalle de su vida familiar.

Cristina Pedroche en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

En cuanto a la maternidad, Pedroche aseguró que su prioridad son sus hijos: «Lo mejor que he hecho a nivel personal en mi vida es dar pecho. Tengo un vínculo con Laia increíble y me siento realizada como madre». Sobre un posible tercer hijo, señaló con humor y reflexión: «Ahora estoy bien con dos, que estamos muy bien. Lo que Dios quiera, ya se verá», explicó. Cristina también compartió su enfoque sobre la conciliación y el equilibrio familiar: encontrar tiempo para ella misma, para su marido y para sus hijos, sin dejar de lado proyectos personales y profesionales, incluidos sus próximos textos y colaboraciones televisivas.