Cristina Pedroche vuelve a estar en el centro del debate público, y de nuevo por su maternidad y la forma en la que decide organizar su vida familiar. La presentadora, que es también una de las creadoras de contenido más influyentes en nuestro país, con más de tres millones de seguidores en Instagram, ha decidido plantar cara a las críticas que recibe de manera constante cada vez que comparte algún momento de su día a día.

La chispa de la última polémica se ha encendido con unas simples fotos jugando al pádel, deporte al que ha encontrado afición tras su segundo embarazo. Lo que parece un inocente regreso a la actividad física pronto se ha convertido en una avalancha de reproches. Entre los comentarios que más se repiten, surge una pregunta recurrente: ¿quién cuida de sus hijos mientras ella juga? Lejos de ignorar esos mensajes, Pedroche ha respondido con firmeza: «¿Sabéis que tienen padre, no? A los hombres nunca les decís nada. Qué pesadilla». Una contestación cargada de indignación, con la que más allá de defender su derecho a tener su propio espacio, la presentadora pone nuevamente sobre la mesa un debate social más amplio: la desigual exigencia que suele recaer sobre las madres frente a la permisividad con los padres.

Pero hay más. La presentadora, visiblemente cansada de tener que justificar algo tan cotidiano como salir de casa durante una hora, ha explicado con detalle que su hija Laia estaba con su padre, Dabiz Muñoz, en el momento de las fotografías, mientras que su madre cuidaba del pequeño Isai, que a esa hora dormía plácidamente. «Bastante me ha costado a mí salir de casa esos 60 minutos. Ya me he sentido mal y he tenido que lidiar con la culpa. Pero, ¿sabéis qué? Que lo tengo que seguir haciendo porque para mi salud mental es más que necesario», afirma.

Esta no es la primera vez que Pedroche confiesa sentirse desbordada por el nivel de exposición y las críticas que recibe en redes sociales. Tras el nacimiento de su primera hija, Laia, en 2023, vivió un posparto muy complicado, marcado por la inseguridad y la sombra del odio online. Ella misma ha contado que los comentarios negativos contribuyeron a hundirla en un estado de «oscuridad extrema», algo que relató en su libro Gracias al miedo. Por eso, con el nacimiento de su segundo hijo, decidió tomarse un descanso digital, alejándose de Instagram durante casi dos meses. Sin embargo, al volver en septiembre, se ha encontrado de nuevo con las mismas dinámicas de juicio y hostilidad. «Es muy cansado que todo lo que haga o diga se cuestione, se tergiverse o se saque de contexto. Entiendo que haya cosas que no compartáis, pero podríais decírmelo de forma educada», dice.