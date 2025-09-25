Cristina Pedroche desvela el precio real de su icónico vestido de Nochevieja hecho con leche materna

Cristina Pedroche se ha convertido de nuevo en noticia. Esta vez, por su participación en el concurso de La Sexta, Tesoro o cacharro, presentado por Iñaki López. La presentadora acudió al plató acompañada por Alberto Chicote y desveló detalles inéditos sobre el icónico vestido que llevó en las Campanadas 2024-2025, una pieza que, según explicó, está hecha con su propia leche materna. Este vestido en forma de ‘menina’, con un diseño espectacular y cargado de simbolismo, volvió a colocar a la presentadora en el centro de todas las miradas y confirmó su estatus como referente de la Nochevieja en nuestro país.

La prenda, que ya se había convertido en un fenómeno mediático por su originalidad y el misterio que la rodeaba, fue protagonista en el concurso cuando los concursantes Emilio José Arias y Emilio Barragán debían adivinar si el vestido o un sarcófago egipcio tenía un valor de 50.000 euros. Pedroche ayudó a los participantes proporcionando detalles únicos: «No solo se valora lo que lleva, sino todo lo sentimental que es, porque está hecho de mi leche. Lo ha hecho una diseñadora que se llama Belén Mozas», explicó. Además, detalló que el resto de la pieza, incluyendo la forma de menina, el casco y los pechos, fue realizado por los diseñadores sevillanos VivasCarrión, famosos por sus creaciones sofisticadas y originales. La presentadora destacó con humor y orgullo: «Cada cosa es como si fuera un propio pecho, un pezón del que van saliendo las gotitas de leche». Incluso sus zapatos fueron customizados con leche materna, completando una obra de arte que combina moda, simbolismo y un alto valor sentimental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Tras sopesar el valor artístico, sentimental y mediático del traje, los concursantes optaron por la prenda de la presentadora, llevándose los 50.000 euros y dejando al público asombrado por la combinación de precio y significado de la pieza. El vestido, cabe destacar, incluía un corsé con dos conos voluminosos y un guardainfantes enrejado, todo adornado con más de 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna. La puesta en escena de Pedroche en esa ocasión no solo sorprendió por su diseño innovador, sino que también consolidó una tradición televisiva que se ha convertido en un referente anual: cada Nochevieja, millones de espectadores esperan descubrir el vestido que la presentadora lucirá y que, año tras año, marca tendencia y genera expectación en redes sociales y medios de comunicación.

Además del valor económico, Pedroche destacó el significado emocional de sus prendas. La presentadora confesó que conserva todos los vestidos que ha lucido en las Campanadas durante once años, algunos desmontados, otros guardados en fundas, formando un archivo personal que representa no solo su trayectoria profesional sino también la historia reciente de la televisión española.

Cristina Pedroche en ‘Tesoro o cacharro’. (Foto: La Sexta) Cristina Pedroche adelanta pistas sobre su vestido de Nochevieja: ¿transparencias?