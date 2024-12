El vestido joya de Cristina Pedroche para las Campanadas 2024: hecho con su leche materna

Cristina Pedroche supo convertir la noche del 31 de diciembre en el evento más esperado del año, y no solo porque sea el último día del calendario. Más bien porque morimos de ganas por ver con qué look nos sorprenderá para dar las Campanadas. Su debut fue en 2014, cuando presentó junto a Frank Blanco en La Sexta, y desde entonces, la noche de las uvas nunca volvió a ser la misma. Este año, la espera ha terminado y, por fin, ha llegado el momento de descubrir el modelito de la presentadora de este 2024.

Y aunque cada nueva edición consigue dejarnos con la boca abierta, hay que decir a su favor que siempre repite la misma tradición: primero aparece con un abrigo especial y, luego, cuando quedan pocos segundos para llegar a las doce de la noche, se despoja de él para descubrir el espectacular vestido con el que hará historia. Y sin más dilación, vamos a descubrir la primera parte de su atuendo que, como siempre, viene cargado de simbolismos y con un importante mensaje: visibilizar a las clásicas Meninas de Velázquez con una espectacular capa-abrigo, en tonos beige y acompañado de un impresionante tocado, y unos guantes de seda para crear contraste.

La capa y el tocado de Cristina Pedroche en las Campanadas de 2024 en homenaje a las Meninas de Velázquez. (Antena 3)

La estructura del abrigo es majestuosa y lleva muchas capas de tela que crean un efecto de pomposidad. Pero, lo que realmente llama la atención es el accesorio que lleva en la cabeza: una espectacular corona de plumas blancas, que destaca por su tamaño y elegancia, con el que consigue elevar aún más el conjunto.

El vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche

Sus elecciones son cada vez más arriesgadas: desde la ninfa acuática del año pasado de la diseñadora navarra Paula Ulargui y en colaboración con Greenpeace, hasta la creación del primer body painting que se realizó para las campanadas de Antena 3, Cristina Pedroche se ha convertido en musa para los amantes de la moda. Te puede gustar más o menos, pero lo que tiene claro, Cristina, año tras año, es que no se trata solo de dar visibilidad a un diseñador o al mundo de la moda en sí, sino de aprovechar esta noche tan especial para transmitir un mensaje poderoso. En este 2024 ha llevado un vestido hecho con su leche materna que ha sido cristalizada especialmente para la ocasión, y con el que ha querido reivindicar la protección de la infancia.

El vestido de Cristina Pedroche hecho con su leche materna.

La idea ha sido trabajada por Josie, como director creativo, y hecho por la firma sevillana Vivascarrion y Morir de Amor. El estilismo está compuesto por varias piezas. Lleva un corsé que contiene gotas de leche materna y necesitó más de 2.5000 horas de trabajo, un casquete y un guardainfante que ha sido confeccionado mediante técnicas de alta sombrerería y modelados de forma artesanal. El resultado es un vestido joya que pesa más de 40 kilos.

Un primer plano del vestido de Cristina Pedroche para dar la bienvenida a 2025.

Embarazada de su segundo hijo

La presentadora y su marido puede decir con felicidad que estas Campanadas serán de las más especiales que guarden en su memoria porque amplían la familia. Y es que el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, Cristina sorprendió a todos al publicar un vídeo en el que, con un predictor en la mano, dejaba entrever que estaba esperando un bebé. Aunque en un principio muchos lo tomaron como una inocentada, hoy sabemos que no era así. ¡Es real!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Con esta confirmación han cumplido uno de sus mayores deseos. En la serie documental de Netflix UniverXO Dabiz, la pareja habla abiertamente sobre sus ganas de tener más hijos. Dabiz, en particular, comentó su emoción por la idea de que sus hijos no se lleven mucha diferencia de edad. «En breve iremos a por el segundo. No quiero que se lleven mucho tiempo entre uno y otro… Un año y medio de diferencia como mucho», confesó. Ahora, con la confirmación de la noticia, sabemos que la pareja está esperando su segundo bebé, lo que sin duda hace que este fin de año sea aún más mágico.

Cabe recordar que el 14 de julio de 2023, nació Laia, la primera hija de la pareja. Ahora, con la llegada de este nuevo año, ampliarán la familia y es posible que pasen también por del altar.