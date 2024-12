La cuenta atrás ha comenzado y la expectación, como no podía ser de otra manera, no deja de incrementarse. Cristina Pedroche está a punto de volver a dar las campanadas desde la Puerta del Sol y situar a su enigmático vestido en el centro de la noticia. Aunque la presentadora ha dado algún que otro detalle sobre el traje que lucirá este año, lo cierto es que sigue siendo todo un misterio el outfit que ha escogido para esta ocasión. No obstante, mientras se acerca el momento de destapar su look, su marido, Dabiz Muñoz, ha cumplido con la tradición que lleva realizando durante los últimos años cuando y se ha enfundado en el último traje que lució Pedroche.

«Hoy es mi décimo aniversario poniéndome los trajes fantasía de Cristina Pedroche», comenzaba a escribir el chef en su perfil oficial de Instagram. «Pocas cosas me gustan más cada año que vestirme de gala con su traje del año pasado mientras confirmo que me queda mejor que a ella», proseguía, haciendo gala de su característico humor. Pero antes de concluir, Dabiz generaba aún más expectación al asegurar a todos sus seguidores que «no estaban preparados» para el look que su mujer había elegido este año. «Es muy loco. Mucha fantasía. Mucha Pedroche. Mañana las uvas en Antena 3», sentenciaba.

La respuesta de Cristina Pedroche

La reacción de Cristina Pedroche a la tradición paralela de su marido, a tan solo unas horas de la celebración de la Nochevieja, no se ha hecho esperar, y desde su cuenta de Instagram, la presentadora ha querido pronunciarse sobre la fotografía publicada por Muñoz: «Lo ha vuelto a hacer. Mi marido está más bueno que yo, eso es así. No sé si podrá ponerse el vestido de mañana, la verdad. Ya lo veremos el año que viene. Deseando que llegue mañana. Os espero a todos en Antena 3», escribía junto al hashtag #PedrocheCampanadas.

Las pistas del vestido de Pedroche para las campanadas 2024-2025

Desde el plató de El Hormiguero, Cristina Pedroche aseguraba que este año «la magia iba a estallar». «Podría ser un vestido para la gala Met […] El año pasado tenía una relación con el agua y este, quizá, no se aleje mucho. ¿Quizá hielo? ¿Frozen? Quién sabe…», decía. Por otro lado, desde el programa Zapeando, reveló que se trataba de una tela de varios colores y que era una prenda que podría ponérsela perfectamente una «mega celebrity» en unos Óscar.