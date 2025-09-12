El sensual desnudo de Cristina Pedroche tras dar a luz a su segundo hijo

Cristina Pedroche se convertía en madre de su segundo hijo a mediados de julio, y desde entonces había decidido tomarse un tiempo para desconectar de las redes sociales. Así lo explicaba ella misma en un reciente post de Instagram donde aseguraba que se había tomado estas semanas para estar «con sus bebés y consigo misma». De esa forma, ha evitado también leer los comentarios negativos porque «sé que muchos o pocos, siempre hay».

Del mismo modo, Pedroche también ha querido dar las gracias a todos aquellos que la han apoyado y mandado cariño durante una etapa tan delicada, aunque «el odio que recibí también contribuyó a hundirme un poco más en el hoyo», se sinceraba sobre cómo había recibido la primera oleada de críticas cuando dio a luz a su primera hija.

Cristina Pedroche. (Foto: Redes sociales)

La presentadora también se ha sincerado respecto a los efectos adversos del posparto, y es que se le ha empezado a caer el pelo. Una pérdida de cabello temporal, llamada efluvio telógeno, y que tiene lugar cuando los niveles hormonales descienden tras dar a luz.

«Pues el efluvio telógeno ya está aquí de nuevo. Ni dos meses de posparto llevo y ya se me empieza a caer el pelo», se ha sincerado con sus seguidores. «Esta vez no me lo tomo tan mal porque sé que luego vuelve a crecer y que es pelo que no se cayó durante el embarazo pero aún así si tenéis recomendaciones las recibiré encantada».

Cristina Pedroche. (FOTO: REDES SOCIALES)

Ahora, la presentadora ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una imagen de lo más sensual, y es que ha posado completamente desnuda en medio de la piscina. «Empieza el frío», escribe divertida junto a la publicación, que inmediatamente se ha llenado una gran cantidad de comentarios.

«¿Es necesario?», «¿Nadie hablaba ya de ti no? Eres la antítesis de lo que me puede representar», puede leerse. Sin embargo, hay quien aplaude su valentía. «Tiene cuerpazo, 2 bebés, come de lujo y orgullosa de quien es y de quien tiene al lado».

Acostumbrada a los comentarios negativos, Pedroche no teme a la hora de dejarse ver en una faceta tan íntima, tal y como ha demostrado en diversas ocasiones. Y es que cada Nochevieja, la presentadora mantiene en vilo a España entera hasta que nos muestra el modelito con el que se ha dispuesto a sorprendernos.

De hecho, este año nos dejaba sin palabras con un vestido hecho con leche materna y presumiendo de embarazo. Sobre todo, porque a ella le encanta levantar el concepto de «poca tela» a otro nivel.