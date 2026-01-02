Marta Ortega cierra 2025 rodeada de coruñeses y cumpliendo una tradición muy especial

Marta Ortega ha puesto el broche de oro a 2025 rodeada de miles de coruñeses y cumpliendo una tradición que ya se ha convertido en una cita ineludible. Entre las cerca de 6.000 personas que participaron en la San Silvestre de La Coruña se encontraba la presidenta de Inditex, que se sumó a la carrera con absoluta normalidad y sin buscar protagonismo. Llevaba unas zapatillas Nike y un conjunto deportivo tan apropiado como discreto.

Según los datos publicados en la prensa local, completó el recorrido en aproximadamente una hora y cruzó la meta acompañada de su prima y de su marido, Carlos Torretta, mientras su familia la esperaba al final del trayecto. Una vez más, la emblemática empresaria demostró que es una mujer normal, cercana y con las mismas pasiones que el resto de sus vecinos.

Marta Ortega en la San Silvestre de 2018. (Foto: Gtres)

Su presencia en esta cita no es algo puntual, sino una costumbre que repite de manera recurrente. Marta Ortega ha demostrado en muchas ocasiones su apego a La Coruña y su compromiso con las tradiciones, integrándose como una participante más en una de las citas deportivas más simbólicas del final de año.

Lejos de los focos del mundo empresarial, volvió a mostrarse natural, tal y como recoge El Ideal Gallego. De una forma magistral ha conseguido estar a la altura de su padre. Amancio Ortega es una institución en toda España, pero especialmente en Galicia. Es una persona amable que se ha ganado el corazón de todos, exactamente igual que ha hecho su hija.

El exitoso año de Marta Ortega

Después de todas las noticias que hemos recogido en LOOK sobra Marta Ortega, podemos decir que se ha despedido de 2025 por todo lo alto. La hija de fundador de Inditex ha dicho adiós a uno de los años más sólidos de su trayectoria, consolidando su liderazgo al frente de la empresa familiar y reforzando su papel dentro del panorama empresarial internacional.

Marta Ortega en una convención. (Foto: Gtres)

La conmemoración del 50 aniversario de la primera tienda de Zara marcó un hito, pero también sirvió para subrayar la fortaleza del grupo y su capacidad de adaptación. Bajo su presidencia, la compañía ha alcanzado resultados financieros importantes, demostrando así que Amancio Ortega hizo bien cuando apostó por su hija

Al mencionado éxito se suma su apuesta decidida por la cultura y la proyección internacional de La Coruña. A través de la Fundación MOP, ha convertido la ciudad en un referente mundial de la fotografía y la moda, atrayendo exposiciones de primer nivel que han situado a la urbe en el mapa artístico global. Las exposiciones dedicadas a Steven Meisel, Peter Lindbergh o Irving Penn han consolidado una programación que está al mismo nivel que los grandes centros culturales del país.

Con todo lo anterior, podemos decir que Marta Ortega arranca 2026 cargada de buenas noticias. Ha podido celebrarlo junto a su familia en la San Silvestre, pero ¿cuál será la próxima vez que veamos reunido al respetado clan?