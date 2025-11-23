Carlos Toretta, el hombre que se dio el "sí, quiero" con Marta Ortega en una boda de 20 millones

Marta Ortega y Carlos Torreta se daban el ‘sí quiero’ en 2018 en una espectacular boda por todo lo alto. Un evento que reunió a nada menos que 400 invitados de lo más selectos, y durante el que la novia llegó a lucir hasta cuatro looks distintos. Para la ocasión, la pareja pidió que en vez de regalos, los invitados donasen el dinero a una ONG dedicada a niños con parálisis cerebral.

Dos jornadas para el recuerdo, durante las que ni Ortega ni su pareja repararon en detalles ni en gastos. En total, la hija de Amancio llegaba a desembolsar más de 20 millones de euros por todo un fin de semana de celebraciones, aunque algunos asistentes han elevado la cifra a 30 millones.

Marta Orega y Carlos Torretta. (Foto: Gtres)

De hecho, fue considerada la boda del año, capaz de competir incluso con la de Meghan Markle y el príncipe Harry. Y es que no escatimaron en gastos, comenzando por las actuaciones musicales, desplazamientos en jet privado y transporte de equipos, entre otro orden de cosas. Artistas de la talla de Chris Martin fueron los encargados de amenizar la velada, y es que solo el vocalista de Coldplay cuenta con un caché de hasta 2 millones de euros para interpretar canciones como Viva la vida o Sky Full Of Stars.

Una boda de 20 millones de euros

Aunque Martin no fue el único encargado de ponerle ritmo a la espectacular boda, ya que también contaron con Norah Jones y Jaime Cullum para el banquete; al igual que con DJs tan prestigiosos como Mark Ronson o Martinez Brothers, con un precio de más de 100.000 euros por sesión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jon Kortajarena (@jonkortajarena)

De igual modo, los retoques y preparativos para la novia habrían supuesto un desembolso de otro medio millón de euros. Y es que Marta Ortega lució un vestido diseñado expresamente por PierPaolo Piccioli, director creativo de Valentino. Así, la novia necesitó que el equipo de la firma estuviese pendiente de ella durante todo el fin de semana. Mientras que, en el caso de Carlos Torretta, parece que su traje fue elaborado en exclusiva por la sastrería londinense Savile Row.

Marta Ortega y Carlos Torretta en un evento. (Foto: Gtres)

Quién es Carlos Torretta, el hombre de la vida de Marta Ortega

Torretta parece haber entendido a la perfección la inmensa dedicación de Marta al negocio familiar. Y es que él se ha convertido en su mano derecha y principal apoyo, habiendo llevado su relación con la máxima discreción posible. Perteneciente una familia dedicada a la misma industria que Ortega, Carlos es hijo de un creativo imprescindible en la historia de la moda española: Roberto Torretta.

Marta Ortega y Carlos Torreta llegando a la celebración de su boda.(Foto: Gtres)

Considerado una especie de heredero en el mundo de la moda, estudió en la Escuela Superior de Marketing y Administración (ESIC) en Madrid y luego se trasladó a Nueva York. De hecho, desde muy joven seguía la estela de su padre dentro del sector trabajando incluso para Elite Model Management, una de las agencias de modelos más prestigiosas del mundo.

Con un perfil fuera de los focos, y pese a que no se sabe específicamente cuál es su papel dentro de Inditex, se especula que Carlos Torretta tiene una influencia y participación considerable en algunas decisiones dentro del gigante textil. La pareja se conocía gracias a que se movían en ambientes muy similares, además de contar con una trayectoria bastante parecida. Por tanto, el amor no tardó en surgir entre ambos, llegando a su punto álgido con su grandiosa boda de 2018.