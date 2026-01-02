Amaia vuelve con ‘La Oreja de Van Gogh’ y Fernando Alonso será padre: las citas VIP del 2026

A pocas semanas de darle la bienvenida al 2026, ya tenemos marcadas en el calendario varias fechas imprescindibles y que no podemos perdernos: desde el regreso a los escenarios de Amaia Montero junto a La Oreja de Van Gogh, al nacimiento de bebés famosos y esperados como el de Fernando Alonso con Melissa Jiménez, o el cuarto hijo de Ana Boyer con Fernando Verdasco.

En el ámbito musical, podemos incluir conciertos y giras tan esperadas como la de Bad Bunny, -quien aterrizará en España el próximo mayo-, Rosalía (en abril de 2026), Maroon 5, Shakira y, por supuesto, el regreso de Amaia Montero al frente de La Oreja de Van Gogh después de 18 años. De hecho, el grupo acaba de dar la bienvenida a su nueva etapa por todo lo alto y estrenaban su primer sencillo: Todos estamos bailando la misma canción en RTVE durante su gala especial de Nochevieja. Una actuación que ha generado toda clase de comentarios.

Amaia Montero en un concierto. (Foto: Gtres)

La esperadísima vuelta de Amaia Montero a ‘La Oreja de Van Gogh’

Bajo el nombre de Tantas cosas que contar, la gira del grupo donostiarra ya tiene sold out en ciudades como Madrid (28, 29, 31 de mayo y 22, 23, 30 de septiembre, y 30 de diciembre), Bilbao (mayo), Valencia (septiembre), Barcelona (noviembre), y otras ciudades españolas. De hecho, la expectación que se ha generado al respecto es tanta, que incluso han anunciado seis nuevas fechas. El medio millón de entradas que ya han vendido deja claro las ganas que tienen los fans de celebrar más de tres décadas de trayectoria, en lo que promete ser un auténtico recorrido emocional con canciones como Rosas, La playa o Puedes contar conmigo, junto a otros himnos atemporales que han quedado grabados en la memoria colectiva.

Buena parte de este boom lo ha provocado también la polémica que se formaba en torno a la marcha de Leire Martínez. Sin embargo, y pese a las críticas recibidas, el grupo encara esta nueva etapa con un enorme optimismo. «Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario», escribieron en redes sociales al anunciar las primeras fechas de su gira. «Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», aseguraban.

Amaia Montero reaparece con ‘La Oreja de Van Gogh’. (Foto: Redes sociales)

Los bebés más esperados del 2026

Por otro lado, este 2026 nos encontramos ante un auténtico baby boom, y es que muchos famosos se estrenarán en la paternidad como ocurre en el caso de Fernando Alonso, quien se convertirá en padre de su primer hijo junto a Melissa Jiménez. Cabe recordar que la periodista, a sus 38 años, ya tiene otros tres hijos fruto de su relación anterior con el futbolista Marc Bartra -Gala, Abril y Max-.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez. (Foto: Gtres)

Mientras que, en el caso de Ana Boyer, ella y Fernando Verdasco darán la bienvenida nada menos que a su cuarto hijo. La pareja sorprendía con la noticia en la revista ¡Hola!, donde han explicado que están «muy contentos».

Ana Boyer y Fernando Verdasco. (Foto: Gtres)

«Nos apetecía mucho tener un cuarto hijo y estamos muy felices. Ha sido una buenísima noticia y una alegría habernos quedado otra vez embarazados», desvelan en un reportaje. Y es que da la casualidad de que fue justo en diciembre de 2023 cuando anunciaban que iban a ser padres por tercera vez. De esa forma, la familia de Isabel Preysler sigue creciendo, contando con la incorporación también del cuarto hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, quien nacía a mediados de diciembre.

Joaquín Prat y Alexia Pla. (Foto: Gtres)

La primera sorpresa del año nos la hemos llevado de parte de Joaquín Prat y Alexia Pla, quien han comunicado de la manera más especial que van a ser padres de su primer hijo en común. El presentador ya tiene un hijo de una relación anterior con Yolanda Bravo.