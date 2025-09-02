Cristina Pedroche ha roto su silencio en redes sociales tras dos meses desaparecida del foco mediático. Su última publicación en su perfil social fue para anunciar el nacimiento de Isai, su segundo hijo en común con Dabiz Muñoz. Desde entonces hasta ahora, su paradero ha sido todo un misterio y, semanas después de dar a luz a su bebé, ha aclarado la razón por la que ha estado ausente en el universo 2.0.

Cristina Pedroche reaparece para dar explicaciones

«Claro que iba a volver. Hay Pedroche para rato. Os cuento un poco. He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay», ha comenzado diciendo.

Para Pedroche, la maternidad ha supuesto todo un huracán en su vida. Cuando dio a luz a su primogénita, la presentadora fue blanco de numerosas críticas tras contar su experiencia como primeriza y, por ende, su depresión posparto. Es por ello que, con el nacimiento de Isai, ha decidido darle al botón de pausa en sus redes sociales y poner en práctica todo aquello que considera que no hizo bien con Laia: «Hace dos años cuando nació mi primera hija no me di este tiempo, os conté muchas cosas, os mostré mis sentimientos, me abrí en canal cuando más vulnerable estaba… y ya sabéis que no me fue muy bien. Aunque muchísimos me apoyasteis y me mandasteis cariño creo que todo el odio que recibí también contribuyó a hundirme un poco más en el hoyo en el que el posparto me estaba metiendo. Más miedos, más inseguridades. (Los que hayáis leído mi libro ya sabéis)».

Si por algo se caracteriza la periodista es por su sinceridad y en esta ocasión no ha sido menos. «Me ha venido muy bien el haber estado este tiempo solo viviendo mi vida, sin ver nada más, sin compararme con nadie, dándome mis tiempos… Algún momento de bajón he tenido pero nada que ver con la otra vez… (cruzo dedos). La semana pasada me planteé volver pero no sabía cómo hacerlo, sentía que no tenía ninguna foto «buena» para subir. Intenté hacerme una en la piscina. Así que al final he decidido subiros mi verdad, mi felicidad y mi momento», ha dicho junto a una imagen rodeada de juguetes de bebé, pañuelos y la cara lavada.

Sobre su segunda maternidad, Pedroche ha contado cómo ha vivido estos dos meses desde el nacimiento de Isai: «En este tiempo solo he estado en casa, con moño y dando teta. Me paso todo el día con uno, con la otra o con los dos a la vez en la teta. Todos los pijamas manchados de leche, y la casa llena de pañuelos. El tándem está siendo precioso, pero duro e intenso también.

Otro día os contaré más si os apetece».

Finalmente, ha querido dar las «gracias» a todas las personas que se han preocupado por ella y, además, ha aprovechado para mandar un recadito a sus haters: «A los que me habéis estado criticando y mandando odio aún cuando no subía nada, quizás deberíais apuntaros a algún curso o algo ahora que estamos en septiembre, que parece que os sobra el tiempo. No, en serio, gracias a todos, a los que me deseáis el bien y el mal, os mando un abrazo muy fuerte y mucho amor».