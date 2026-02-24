La Reina Letizia ha sorprendido en su visita a Huesca con motivo de dos actos vinculados con la fundación Princesa de Gerona. Como en cada una de sus apariciones públicas, sus looks suelen ser objeto de titulares, como ha ocurrido también en esta ocasión al mostrar su apoyo a una marca de joyas emergente y que bebe de influencias de una de las firmas más conocidas del país. Sabido es que la monarca siempre ha mostrado su apoyo a Tous, liderada por Salvador Tous y Rosa Oriol y, por ende, se ha convertido en su mejor embajadora. Ahora, la mujer de Felipe VI ha querido dar visibilidad a Suot Studio -Tous al revés, como un guiño a sus padres-, una marca experimental que creó Marta Tous, una de las hijas del matrimonio.

Se trata de una marca que, según deslizan en su web, «actúa como plataforma catalizadora, conectando conceptos, personas y disciplinas a través del medio de la autoexpresión»: «Nuestro enfoque es modular, caracterizado por un marco de diseño abierto y una filosofía espontánea y orgánica. Nos especializamos en joyería experimental, reviviendo elementos descartados de nuestros archivos para crear piezas crudas y preciosas».

Los pendientes que ha lucido la Reina Letizia en Huesca. (Foto: Gtres)

Los significativos pendientes de la Reina Letizia

Las joyas que luce la Reina Letizia casi siempre tienen una historia detrás -bien por la historia que esconden o por el mensaje que lanzan-. Aunque algunas de ellas son heredadas, otras son nuevas, pues es su manera de apoyar a las marcas emergentes, como ha sido en esta última aparición pública. En su visita a Huesca, la monarca ha estrenado los pendientes de calcedonia verdes vibrantes que se venden por pieza individual y cuyo precio es de 115 euros -es decir, los dos juntos costarían 230 euros en el caso de que se quisiera comprar el conjunto, como ha sido el caso de la madre de la heredera al trono-. Tal y como describe su web, se trata de un diseño realizado a mano y montado sobre montadura de plata vermeil y plata de ley 925 bañada en oro de 18 quilates de 3 a 5 micras de espesor.

Al detalle, los pendientes que ha lucido la Reina Letizia en Huesca. (Foto: Gtres)

Unos complementos que combinaban a la perfección con el resto del look de la Reina Letizia, pues los ha combinado con un jersey de cashmere ultrafine de Falconeri, una conocida firma italiana y cuyo precio rebajado es de 179 euros, y con unos pantalones de Hugo Boss estampado príncipe de Gales en color verde y rayas moradas. Además, para esta ocasión, la mujer de Felipe VI ha recurrido a uno de sus calzados favoritos: sus mocasines de Massimo Dutti.

Con este gesto, Doña Letizia ha demostrado que no solo comparte los valores y el gusto de Tous, sino de las generaciones que acontecen. ¿Veremos a sus hijas lucir joyas de Suot en un futuro próximo?