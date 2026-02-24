Se desvela el destino de la Reina Letizia en su próximo viaje con chaleco rojo

La Reina Letizia ya tiene destino para su próximo viaje de cooperación. La esposa de Felipe VI volverá a ponerse el chaleco rojo de cooperante y visitará dentro de unas semanas Bolivia, uno de los países de América Latina con un índice de pobreza más alto.

De momento no se ha confirmado la fecha exacta en la que se realizará este viaje, pero sí que ha trascendido que será a comienzos del verano cuando doña Letizia se traslade hasta Bolivia. Habrá que esperar aún algún tiempo para conocer más detalles, entre ellos, el programa de actividades previstas durante la visita o el recorrido concreto.

La Reina Letizia durante un viaje de cooperación. (Foto: Gtres)

Al igual que en ocasiones anteriores, este viaje de cooperación servirá a doña Letizia para conocer el trabajo que realiza la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el país para ayudar a reducir las desigualdades y apoyar a los colectivos más vulnerables en diferentes zonas.

En concreto, en Bolivia la AECID trabaja en varias áreas que van desde la igualdad de género a la cohesión social. También se ocupa de cuestiones relacionadas con la gobernabilidad democrática y la transición ecológica justa. De hecho, ha impulsado diversas iniciativas para que esta transición sea sostenible, así como para mitigar los efectos del cambio climático y contribuir a reducid la brecha digital en el entorno educativo. Doña Letizia podrá conocer de primera mano los efectos de todo este trabajo y hablar con personas que se benefician directamente de estas iniciativas impulsadas por la AECID.

Ha sido el programa Cámara Real de Telemadrid el que ha adelantado que la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía se encuentra ya preparando este viaje. Para doña Letizia será su primer viaje de cooperación a Bolivia, aunque ya la Reina Sofía estuvo en el país en 2012 para impulsar el trabajo de la AECID. El viaje de la madre del Rey Felipe a Bolivia tuvo una duración de cinco días, en los que visitó diferentes zonas e inauguró un centro cultural en La Paz.

La Reina Letizia en un viaje de cooperación a Cabo Verde. (Foto: Gtres)

Los viajes de cooperación de la Reina

La Reina Letizia tomó el relevo de su suegra en el año 2015, pocos meses después de que don Felipe asumiera la jefatura del Estado. El primer de sus viajes fue a Honduras y El Salvador. Después visitó Senegal, República Dominicana y Haití y Mozambique. En el año 2020 volvió a Honduras y en 2021 estuvo en Paraguay. Sus últimos viajes de cooperación han sido a Mauritania, Colombia, Guatemala y Cabo Verde, donde estuvo en pasado año.

Un estreno para Marta Carazo

Aunque para doña Letizia va a ser su undécimo viaje de cooperación, para la que sí va a suponer un estreno va a ser para su nueva mano derecha, Marta Carazo. La periodista lleva como jefa de la Secretaría de S.M. la Reina menos de un año y en el último viaje de cooperación a Cabo Verde fue María Ocaña quien acompañó a doña Letizia. Para ella también era su primer viaje de este tipo.