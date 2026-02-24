Kate y Guillermo contratan a una experta en gestión de crisis para hacer frente al escándalo de Andrés

La casa real británica atraviesa uno de sus peores momentos. La delicada situación del hermano del rey Carlos III ha hecho mella en la imagen de la Corona que no ha dudado en tomar medidas drásticas para evitar que las consecuencias del escándalo vayan a más. A pesar de que hasta ahora los Windsor practicaban la política de never complain, never explain, las revelaciones sobre la relación entre Andrés y Epstein y la gravedad de los hechos ha provocado que varios miembros de la familia se pronuncien, mostrando su rechazo total a esta conducta y su apoyo constante a las víctimas. Un escenario que se ha agravado con el reciente arresto del ex duque de York y el avance de las investigaciones policiales. El hermano del monarca podría acabar en prisión.

Andrés Mountbatten-Windsor al volante de un coche. (Fotos: Gtres)

Un cambio de estrategia que rompe con varias décadas en las que el silencio era la mejor arma para combatir los escándalos. Los royals no daban explicaciones, sino que dejaban que el temporal amainase. Esta forma de actuar ya no es posible y tanto los reyes como los príncipes de Gales lo saben. Por eso Kate Middleton y el príncipe Guillermo han hecho cambios en su equipo, conscientes de que la forma de comunicar y de gestionar las crisis debe adecuarse a los nuevos tiempos, sobre todo en un momento en el que hay una gran incertidumbre sobre hasta dónde puede llegar el escándalo de Andrés.

El fichaje de los príncipes

Aunque de momento los príncipes de Gales ocupan la segunda línea y no hay planes de que Carlos III ceda el testigo, no cabe duda de que el monarca ya tiene una edad y esto implica muchas cosas, entre ellas, un posible relevo en el trono más cercano que lejano.

Los príncipes de Gales en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

Guillermo y Kate Middleton quieren estar preparados para cuando esto suceda y no quieren que nada pueda lastrar su reinado y la nueva etapa que con ellos comenzará. Precisamente por este motivo ya se están preparando para los posibles escenarios y una de las cosas que les preocupa es la estrategia de comunicación y la manera en la que afrontarán las posibles crisis que ocurran en las primeras etapas. La más grave hasta ahora, la desencadenada por el escándalo de Andrés.

Tal como ha trascendido, la pareja ha fichado a Liza Ravenscroft quien, a partir de ahora se va a convertir en la responsable de comunicación y relaciones con los medios. Hasta ahora, Ravenscroft trabajaba como directora senior del equipo de crisis y riesgos de la firma Edelman en el Reino Unido, por lo que está más que acostumbrada a lidiar con momentos difíciles. Su llegada al equipo de los Gales viene de la mano de Julian Payne, que antes trabajaba con los reyes Carlos y Camila y que ahora está en Edelman.

Los príncipes de Gales en un acto en Irlanda del Norte. (Foto: Gtres)

Aunque lleva en el equipo de Kate y Guillermo desde el mes de enero, de momento no ha tenido que afrontar grandes desafíos, más allá de definir la estrategia de acción adecuada tras la vuelta de la princesa a la actividad después de recuperarse de su enfermedad. Sin embargo, tras las recientes revelaciones sobre Andrés y Epstein, el arresto del ex duque y la puesta en marcha de la investigación policial, su incorporación es un fichaje decisivo que ayudará a la pareja a mantener su imagen alejada del conflicto y a fortalecerla para el futuro. Un futuro en el que la institución tendrá que ser todavía más tajante con sus miembros.

Una figura frecuente en la monarquía

A pesar de que hasta ahora los príncipes de Gales no contaban con un especialista en gestionar crisis de imagen, lo cierto es que no es la primera vez que los Windsor recurren a este tipo de figura. Tras la muerte de Diana de Gales, la popularidad de Carlos III estaba en mínimos y nadie quería que su relación con Camila se oficializase.

Sin embargo, el entonces príncipe de Gales estaba muy seguro de lo que quería y contrató a un equipo especializado que le ayudó a gestionar la estrategia de comunicación en uno de sus peores momentos. Aunque tardó años, logró mejorar su imagen y casarse con Camila, que hoy es reina consorte y cuenta con una reputación más saneada.