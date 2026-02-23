Así ha cambiado Emme, la hije de Jennifer Lopez que cumple 18 años

Hace 18 años, Jennifer Lopez daba la bienvenida al mundo a sus gemelos, Emme y Max, fruto de su relación con Marc Anthony. Desde que nacieron, la artista ha educado a sus hijos en la libertad, pues la que naciera niña en la adolescencia se declararía como una persona de género no binario y, por ende, su familia pasaría a referirse a Emme como hije.

Fue en 2022 cuando la artista, durante uno de sus conciertos, se refirió a Emme por primera vez con un pronombre neutro, lo que dio a entender que era una persona no binaria -es decir, que no se sentía identificada ni como una mujer ni como un hombre-. Una aparición que llegó solo un año después de que la joven apareciera vestida con una minifalda y un chaleco rosa. Todo un giro en su personalidad que copó numerosos titulares y una decisión que, a juzgar por las palabras de sus progenitores, apoyan.

El antes y el después de Emme, la hije de JLO. (Fotos: Gtres)

Lejos quedaron esos conjuntos de niña, pues sus posteriores apariciones públicas, Emme ha lucido looks que nada tienen que ver con los mencionados, ya que desde entonces predominan las prendas oversize o unisex.

La dedicatoria a sus hijos

En una fecha tan importante como es la mayoría de edad de sus gemelos, la actriz y cantante ha aprovechado para recordar cómo fue su llegada al mundo de la noche «en medio de la noche y de la tormenta más grande y hermosa que Nueva York había visto en años»: «Recuerdo ir en el coche y mirar por la ventana, donde todo brillaba y estaba cubierto de blanco esa noche, mientras los llevaba a ambos en mi vientre por los últimos momentos antes de darles a luz. Era como si Dios se estuviera asegurando de que entraran a un mundo lleno de pura magia. En mi corazón, sabía que así sería siempre su vida».

Casi 20 años después, la ex de Anthony recuerda que su sensación fue, «como si tuviera en sus brazos a dos ángeles enviados directamente del cielo» y «como cambió su vida para siempre»: «No puedo creer que ahora sean adultos… ¡18 años! Ambos son tan bondadosos, generosos y amorosos. Qué afortunado fue el mundo hace 18 años cuando Dios decidió enviarlos aquí con todos sus talentos, su espíritu y su corazón para hacer de este mundo un lugar mejor, porque eso es lo que hacen por mí y por cualquiera que tenga la suerte de conocerlos cada día».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo)

En esta carta pública, JLO ha puesto en valor inclusive su papel como madre: «Siempre hemos sido los tres. Hemos estado en este viaje juntos. Siempre nos hemos tenido el uno al otro para sostenernos y ser esa presencia firme en medio de cualquier tormenta de nieve. Y les prometo, mis hermosos cocos, que sin importar lo grandes que crezcan, así será siempre».

Finalmente, ha aprovechado para mandarle un mensaje a cada uno: «Recuerda siempre, Lulu, tú eres mi sol… y Max, eres increíble tal como eres. Los amo. Los amo. ¡Feliz cumpleaños número 18, mis gemelos maravillosos!».