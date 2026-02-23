El hermano del rey Carlos III se ha convertido, por un momento, en una pieza de museo. Aunque no como a él le hubiera gustado. Unos activistas del grupo británico Everyone Hates Elon (Todo el mundo odia a Elon) aprovecharon el pasado domingo para colgar en una de las paredes del Museo del Louvre de París la imagen del ex duque de York recostado en el asiento trasero de un coche cuando fue puesto en libertad el pasado jueves. El hijo predilecto de la Reina Isabel II fue arrestado la mañana del mismo día en el que cumplía 66 años bajo sospecha de conducta inapropiada en cargo público. Andrés habría proporcionado información reservada a Epstein mientras ejercía como delegado comercial del Reino Unido.

La fotografía en cuestión ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en portada de medios en todas partes. Es la única imagen que hay de Andrés tras su detención y muestra al ex duque intentando pasar desapercibido y con una cara de absoluto pánico. Las investigaciones siguen su curso y podría incluso acabar en prisión.

La imagen estuvo expuesta en una de las paredes del museo parisino apenas unos minutos, el tiempo justo para que los activistas grabaran un vídeo que compartieron en redes sociales. El personal de seguridad del museo no tardó en retirar la imagen, aunque esto no evitó que los activistas pudieran grabar un vídeo y compartirlo. Debajo de la foto pegaron una nota en la que se podía leer, «Ahora suda – 2026», una referencia a las declaraciones de Virginia Giuffre, que aseguró que Andrés sudaba mucho.

A pesar de que la imagen fue retirada rápidamente, lo cierto es que este incidente ha vuelto a poner en cuestión la seguridad del museo, sobre todo tras el robo de hace unos meses que ha provocado la pérdida de varias de las joyas más importantes del patrimonio del país.

La delicada situación de Andrés

A pesar de su reticencia a abandonar el Royal Lodge, hace algunas semanas Andrés tuvo que salir de la propiedad, de noche y casi en silencio, tras la descalcificación de los nuevos documentos sobre Jeffrey Epstein. El hermano del rey Carlos III se ha instalado en Wood Farm, en los terrenos de Sandringham, a la espera de que finalice la reforma del que será su hogar definitivo, Marsh Farm.

La casa real se ha mostrado tajante con la situación del ex duque. Los príncipes de Gales han asegurado que están conmocionados por las revelaciones y han querido mostrar su apoyo a las víctimas del pederasta. Por su parte, el rey Carlos III ha emitido un comunicado en el que ha expresado su respeto por las investigaciones y su intención de colaborar al máximo. «La ley debe seguir su curso», ha dicho el jefe del Estado, que ha continuado con su agenda oficial sin modificaciones, al igual que el resto de miembros de la familia real.