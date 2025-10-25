Un ex de Jennifer Lopez expone el motivo por el que fracasó su matrimonio: "Eligió la fama"

Ojani Noa, el que fuese el primer marido de Jennifer Lopez, ha expuesto públicamente a la actriz y arremetido con dureza en su contra. Sobre todo, después de que ella asegurase en un programa que no sentía que ninguno de sus ex la hubiese amado de verdad. Según la versión de la artista, sus ex parejas le dieron «lo que tenían», pero no fue suficiente. «No me querían. Y yo tampoco me quería a mí misma», se lamentaba la diva del Bronx.

Algo, ante lo que su ex no se ha quedado callado, si no que ha contraatacado con dureza. El camarero y empresario, con el que Lopez estuvo casada entre 1997 y 1998, asegura que el problema principal siempre lo ha tenido ella. «Tú eres la que no ha podido mantener los pantalones puestos», ha sentenciado con dureza. «Has sido amada unas cuantas veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre medias. Has tenido buenas relaciones… Yo, por ejemplo», argumentaba al respecto.

Jennifer Lopez en un evento en Londres. (Foto: Gtres)

Un matrimonio que duraba apenas 9 meses, y que llegó a su fin, según explica Noa, debido a la actitud de la propia JLo. Y es que él considera que hizo todo lo posible por estar a su altura, llegando incluso a mudarse lejos de su familia para apoyarla en su incipiente carrera en Hollywood.

«Solo quiero decir que dejes de menospreciarnos. Deja de menospreciarme haciéndote la víctima», argumenta. «El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú», señala decidido. Del mismo modo, Ojani se define a si mismo como una persona «increíble y cariñosa, un gran ser humano».

Ojani Noa en un evento. (Foto: Gtres)

«Honesto, fiel, nunca te mentí, nunca me porté mal, nunca te engañé», ha detallado. «Fui bueno contigo. Soy demasiado bueno para ti», continúa implacable. Y asegura que incluso intentó salvar su matrimonio después de que la cantante le engañase. «Por eso te dejé, por eso me divorcié de ti. Di la verdad de una vez», prosigue dolido. A su parecer, Jennifer «eligió la fama y la fortuna» por encima de todo.

«Deja que la gente sepa que tú eres el problema. Deberías sentir vergüenza, avergonzarte de ti misma», concluye. Y no solo eso, sino que hace un tiempo también llegaba a señalar abiertamente a Puff Daddy, –quien actualmente está en la cárcel y se enfrenta a nada menos que 20 años por delitos relacionados con la prostitución–, de haber sido el principal responsable de su divorcio.

La boda de Jennifer Lopez con el bailarín Chris Judd en Calabasas. (Foto: Gtres)

«Cuando Sony vino y le pagó los millones que obtuvo, estaba Puffy, que iba a ser uno de los productores de varias canciones del primer álbum, On The 6», explicaba al respecto. «Ahí es donde comenzó el engaño, las mentiras y la separación». En ese momento, Noa estaba abriendo un restaurante en Los Ángeles, mientras que López estaba completamente volcada con su carrera «entre Miami y Nueva York». Una etapa en la que supuestamente Jennifer Lopez le fue infiel con el rapero.

Después de este fallido matrimonio, la actriz y cantante volvía a pasar por el altar con el bailarín Cris Judd (de 2001 a 2003); con el cantante Marc Anthony, (de 2004 a 2014) y por último con el actor Ben Affleck (de 2022 a 2024).