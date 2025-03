Ben Affleck rompe su silencio sobre el divorcio con Jennifer Lopez

Ben Affleck ha cogido el testigo de su ya ex mujer, Jennifer Lopez. El actor ha roto su silencio después de poner punto final a su historia de amor con la cantante. Si bien, la intérprete de On the floor habló el pasado mes de octubre sobre su separación, ahora ha sido el turno de Affleck.

¿Cómo vivió Ben Affleck el divorcio?

Fue el 20 de agosto cuando se hizo efectivo el divorcio entre Ben Affleck y Jennifer Lopez. Una ruptura que siempre ha estado envuelta en misterio. En esta conversación, el actor ha explicado cómo ha afrontado los meses posteriores a la separación que estuvo marcada por diversas especulaciones.

Jennifer López y Ben Affleck en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Durante todo este tiempo se ha hablado sobre que la diferencia de personalidades entre ellos podría haber sido el detonante definitivo de su relación. «Creo que es importante decir que eso no fue la causa de una fractura importante. No te casas con un capitán de barco y luego dices: ‘Bueno, no me gusta salir al agua’. Tienes que asumir lo que sabías al iniciar cualquier relación», ha contado Ben.

Ben Affleck ha asegurado que la ruptura es más simple de lo que parece. «No hay escándalo, ni telenovela, ni intriga. La verdad es que, cuando le preguntas a alguien: ‘Oye, ¿qué pasó?’. Bueno, no hay un: ‘Esto es lo que pasó’», ha argumentado. «Supongo que hay una tendencia a analizar las rupturas y querer identificar las causas o algo así. Pero, honestamente, como dije, la verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente probablemente cree o de lo que sería interesante», ha añadido.

Ben Affleck en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Aprovechando esta intervención, Ben Affleck ha asegurado que no existe una mala sintonía entre ellos y que tampoco interfirieron terceras personas en la decisión. En esta misma línea, el actor asegura que por Jennifer «no tiene más que respeto». «Quiero y apoyo a esa persona. Creo en ella. Es genial. Quiero que la gente lo vea», ha comentado.

Ben Affleck y Jennifer López en un evento. (Foto: Gtres)

El ganador de dos premios Oscar, que es una persona reservada y celosa de su vida privada, ha abordado lo que para él suponía la constante exposición pública por su matrimonio. «Es alguien que ha manejado la fama con más destreza y más habilidad que yo. Mi temperamento es más privado y más reservado», ha puntualizado a GQ. «Espero haber sido claro: es alguien a quien respeto mucho. Y entiendo que quieras explorar las diferencias de perspectiva que tenemos en cuanto a cómo una persona se siente cómoda al abordar la línea entre la vida pública y privada. Pero espero, de verdad, que lo que uses no sugiera negatividad, juicio ni nada al respecto», ha finalizado el intérprete de El indomable Will Hunting.