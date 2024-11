Jennifer Lopez no pasa desapercibida a ojos de la crónica social en ninguna de sus apariciones. Sobre todo en clave estilo. Así, la última no iba a ser la excepción. En el estreno de Unstoppable, su más reciente proyecto cinematográfico en el que comparte créditos con Ben Affleck, la cantante y actriz ha deslumbrado con un look tan cómodo como elegante. La alfombra roja de este estreno, que ha tenido lugar en Londres, se ha convertido en el escenario perfecto para lucir un conjunto que no solo reafirma su estatus de ícono de la moda, sino también su habilidad para imponer tendencias.

Lopez, quien a lo largo de su carrera ha sido conocida por su impresionante sentido del estilo, ha optado por un conjunto de alta costura que ha llamado la atención de todos los allí presentes. Para la ocasión, la artista se ha decantado por un conjunto de Dior de caracter sobrio, que resalta su figura y su porte elegante. En concreto, un abrigo blanco impoluto de botonadura doble, presentado en el desfile Otoño/Invierno 2024-2025 de la firma francesa en Paris Fashion Week; y un jersey acanalado de cuello vuelto en mezcla de cachemira y seda color negro, de la misma colección. La primera prenda, confeccionada en gabardina de lana virgen y seda, está valorada en 3.900 euros. El jersey, por su parte, está a la venta por 1.500 euros.

Jennifer Lopez en un evento en Londres. (Foto: Gtres)

Jennifer Lopez ha combinado su estilismo con unas botas altas de charol negro y tacón esférico dorado valoradas en 2.190 euros, que añaden un contraste elegante y dramático al conjunto. Se trata de un diseño innovador llamado D-Idole, de la casa francesa, que presenta la parte trasera abierta con correas ajustables y hebillas doradas grabadas con la firma que Sassa de Osma lució en la presentación de la colección antes citada en septiembre. Al igual que Lopez, la princesa de Hannover llevó las botas con un traje de chaqueta de lana y seda con falda a juego, y jersey con cuello elevado de cashmere.

Han completado la vestimenta de la intérprete de On the Floor o Dance Again, un bolso negro y un sombrero estilo bucket de ala corta también de Dior. Este último, sabe destacar, es un accesorio esencial en las colecciones de Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la firma francesa desde el año 2016.