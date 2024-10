Jennifer Lopez ha roto por fin su silencio. La cantante ha decidido hablar abiertamente sobre su reciente separación de Ben Affleck, un tema que ha estado bajo el escrutinio público desde que la noticia de su divorcio se hizo oficial. En una conversación con la comediante Nikki Glaser para Interview Magazine, Lopez ha compartido sus sentimientos acerca de la mediática ruptura y se ha sincerado sobre cómo afronta su nueva realidad como mujer soltera tras un matrimonio que apenas ha durado dos años. «Ahora estoy emocionada. Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí», ha comenzado diciendo.

La cantante y compositora estadounidense ha reconocido que en la última etapa de su relación, así como en las semanas posteriores a su divorcio, se sintió «sola, extraña, asustada, triste y desesperada». Sin embargo, en la tristeza parece haber encontrado la oportunidad de reflexionar sobre su propia identidad. «Sentí que mi mundo entero se desmoronó», ha confesado, aludiendo a la intensa presión mediática que rodea su vida personal y a las expectativas que pesaban sobre ella como figura pública. «Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: No, en realidad soy buena», ha añadido.

Jennifer Lopez por las calles de Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Sobre los cambios que ha atravesado en los últimos tiempos, Jennifer Lopez ha reconocido que le ha costado darse cuenta de que una persona puede «amarla sin importarle sus defectos»: «Alguien que te ama de verdad te ayudará a sanar esas partes de ti misma. Eso es lo que he aprendido sobre el amor, que es algo que da seguridad», dice. Sin embargo, la artista no tiene ganas de rehacer su vida y bromea con que solo le ha costado treinta años darse cuenta de que no necesita tener una relación para sentirse completa. «Ahora tengo una comprensión mucho más profunda de la situación, lo que no implica que no cometeré errores en el futuro. Pero, cuando todo lo que construiste se derrumba, te encuentras de pie entre los escombros preguntándote: ‘¿Cómo puedo evitar que esto vuelva a ocurrir?’», concluye.

La relación entre Lopez y Affleck, marcada por altibajos y un romance de décadas, había sido celebrada por muchos tras su matrimonio en Las Vegas en julio de 2022. Sin embargo, en abril de 2024, comenzaron a surgir rumores sobre su separación, que culminaron con la presentación oficial del divorcio en agosto del mismo año, coincidiendo con el segundo aniversario de su boda​. Lopez ha admitido que aunque la decisión de separarse fue difícil, no tiene arrepentimientos sobre la relación. «No me arrepiento ni por un segundo», afirma, reconociendo que esta experiencia, aunque dolorosa, era necesaria para su crecimiento personal.

Jennifer Lopez por las calles de Los Ángeles. (Foto: Gtres)

El inicio de la historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck se remonta a principios de los años 2000, cuando ambos actores comenzaron a salir tras conocerse en el rodaje de la película Gigli. Su romance, apodado Bennifer, capturó la atención de los medios, convirtiéndose en una de las parejas más fotografiadas de la época. Se comprometieron en 2002, pero la relación terminó en 2004 antes de llegar al altar. Durante los años siguientes, ambos siguieron adelante con sus vidas, aunque nunca perdieron del todo el contacto. En 2021, tras casi dos décadas, la pareja se reconcilió, avivando viejos sentimientos y reavivando su amor. En julio de 2022, se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas, lo que fue visto como un cierre romántico a su historia de amor anterior.