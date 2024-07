La polémica historia de amor protagonizada por Jennifer Lopez y Ben Affleck sigue acaparando distintos titulares en la crónica social internacional en medio de rumores de separación, aunque los protagonistas en cuestión no se han pronunciado al respecto. Fue en agosto de 2022, cuando se dieron el ‘sí, quiero’ en una gran boda religiosa que se celebró en la finca que el actor posee en Georgia, a orillas del río North Newporth. Sin embargo, todo apunta a que cada vez están más distanciados. Tampoco hay que olvidar que en este entramado amoroso existe alguna que otra contradicción.

Jennifer Lopez con su anillo de boda

En las últimas imágenes, en las que aparece la cantante en Nueva York (Estados Unidos) junto a un grupo de amigos, se puede ver cómo Jennifer sí que luce su anillo de boda. Hecho que ha ocurrido de manera intermitente en las últimas semanas. De hecho, en su última publicación de Instagram, donde reúne más de 200 mil seguidores aparece sin este accesorio tan significativo para la pareja.

Jennifer Lopez paseando. (Foto: Gtres)

Ataviada con un total white blanco compuesto por un crop top, pantalón fluido y cárdigan, Jennifer Lopez continúa ajena a los rumores de ruptura con el intérprete.

Jennifer Lopez lleva su anillo de casada. (Foto: Gtres)

Una celebración sin Ben Affleck

La intérprete On the floor inició las celebraciones de su 55 cumpleaños haciendo una fiesta con temática Bridgerton. La cantante se encuentra en Los Hamptons, Nueva York, enclave que ha convertido en su lugar veraniego para estas vacaciones.

En la lista de invitados figuró su familia y amigos, sin embargo, la ausencia de Ben Affleck acaparó gran parte de la atención mediática. Sobre todo, ahora que están en el ojo del huracán por estar atravesando una presunta crisis.

Jennifer Lopez y Ben Affleck dando un paseo en bicicleta. (Foto: Gtres)

Al mismo tiempo que la artista festjaba su nueva vuelta al sol, el pasado sábado (aunque oficialmente es este miércoles su cumpleaños), Affleck se encontraba en Los Ángeles, lugar en el que fue visto junto a su hija Violet. Aunque llamó especial la atención que, por primera vez desde que suenan los rumores de su divorcio, fue visto sin su sortija de matrimonio.

Venden su mansión

Por otro lado, también ha salido a la luz que hace unos días, el todavía matrimonio ponía a la venta su casa en Los Ángeles. Se trata de la propiedad ubicada en la urbanización privada Crestview Manor, situada en Beverly Hills y que han puesto a la venta por 62,3 millones de euros. Varios medios estadounidenses como US Weekly, indicaron que sería el actor el que tendría más prisa por poner fin a esta etapa de su vida: «Quiere deshacerse de la casa. Nunca fue feliz allí».

¿Se han separado?

Una fuente ha hablado con ET sobre la relación de Jennifer y Ben. «Jen y Ben han estado tratando de concentrarse en sus seres queridos mientras pasan tiempo separados», indicó. «Jen y Ben mantienen a sus hijos y a sus respectivas familias en primer plano en sus mentes a medida que atraviesan estos cambio», añadió. Además, confesó que llevan «vidas separadas», pero que aún no se han «separado oficialmente. «En este momento, están haciendo lo suyo. Comenzaron su relación con mucho optimismo y pensaron que las cosas podrían cambiar, pero no ha sido así», sentenció.

Una contradictoria felicitación

Al margen de las informaciones que señalan a una ruptura hay un detalle contradictorio que tampoco se puede pasar por alto. Sin ir más lejos, el pasado 16 de junio, Jennifer publicó un homenaje por el Día del Padre a su marido. «Nuestro héroe», escribió en un storie de su cuenta de Instagram. Publicación que fue acompañada por una imagen del actor en blanco y negro.