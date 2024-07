24 cuartos de baño y más de 68 millones de dólares: así es la mansión que vende Jennifer Lopez

No corren buenos tiempos para Jennifer Lopez. La artista siempre ha sido muy reservada con su vida privada, pero ahora debe hacer frente a varios rumores. La prensa americana da por hecho que se está divorciando de Ben Affleck, a pesar de que no hay una confirmación oficial por parte de la pareja. La estrella del pop ha dado un paso más: ha puesto a la venta la mansión que compraría con Ben en Beverly Hills.

La vivienda tiene más de 3.500 metros cuadrados y está situada en una zona exclusiva cuyo mayor valor es la seguridad. En su momento pensaron que lo mejor era fijar aquí su residencia habitual para protegerse de los paparazzi, aunque Lopez viaja mucho por motivos laborales y ha ido alterando su hoja de ruta en función de sus necesidades.

La mansión Jennifer Lopez. (Foto: La Sexta)

La cantante tenía prevista una gira que prometía hacer historia durante este verano. Las fechas estaban anunciadas y gran parte de las entradas vendidas, pero de un momento a otro anunció que iba a cancelar el proyecto. A partir de ese instante fueron muchos los que se preocuparon por ella, pues varios medios internacionales aseguraron que no estaba bien porque se había separado de su marido.

Así es impresionante vivienda de Beverly Hills

Beverly Hills es un barrio que acoge a las estrellas más cotizadas de la crónica social, sí que a nadie le ha extralado que Ben Affleck y Jennifer Lopez eligieran este entorno para desarrollar su historia de amor. Lo cierto es que dentro de la casa tenían todo lo que necesitaban: biblioteca, gimnasio, sauna, jardín, piscina, 12 habitaciones con vestidor y 26 cuartos de baño.

La mansión Jennifer Lopez. (Foto: La Sexta)

El precio de esta mansión no está al alcance de todos: cuesta 68 millones de dólares. De momento no se conoce nada sobre el futuro comprador. No se sabe si alguien ya se ha interesado o si todavía no han recibido una propuesta que se ajuste a sus preferencias. Sin embargo, los expertos aseguran que Lopez y Affleck no se han pasado, piden una cantidad justa, teniendo en cuenta las características de la casa.

El ‘nidito de amor’ del todavía matrimonio está bañado por una impresionante parcela repleta de árboles y vegetación. En una de las zonas hay un garaje donde se pueden aparcar hasta 80 vehículos, pero eso no es todo. Ben Affleck y Jennifer Lopez diseñaron un ático independiente para poder alojar a los amigos y familiares que quisieran pasar unos días con ellos.

La mansión Jennifer Lopez. (Foto: La Sexta)

Hay tres casas dentro de la misma mansión

Dentro de la mansión de Jennifer Lopez hay otras tres casas: un ático para el entorno más cercano y otra vivienda donde reside el personal que se encarga de cuidar el conjunto de la propiedad. Además hay otra pequeña residencia destinada al los profesionales que se encargan de la seguridad de la finca.

Dentro de las actividades que pueden hacerse sin salir de este inmueble, encontramos: un ring de boxeo, un salón destinado al deporte, dos canchas de baloncesto, una sala de baile, un campo de fútbol, un pickleball y un bar completamente equipado.

El matrimonio considera fundamental que los hijos que tienen en común hagan deporte, por eso pasaban tanto tiempo dentro de esta casa. Los jóvenes podían divertirse sin necesidad de salir al exterior, algo que tranquilizaba mucho a la cantante por cuestiones de seguridad.