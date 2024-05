Jennifer López y Ben Affleck, la crisis del matrimonio más inesperado de los últimos años

Jennifer López y Ben Affleck conforman uno de los matrimonios más conocidos de Hollywood. La primera vez que se les relacionó fue en 2002, durante el rodaje de la película Gigli y, desde entonces, han vivido una historia de amor llena de altibajos que, según las últimas informaciones, actualmente podría no estar atravesando por su mejor momento. Varios medios estadounidenses y británicos, además de los propios fans del matrimonio, se han fijado en los últimos movimientos de los actores, los cuales han destapado que llevan siete semanas sin aparecer juntos en público, algo que ha desatado todo tipo de rumores sobre si están viviendo un momento de crisis.

Tal y como ha detallado la revista del saludo, fue el pasado 30 de marzo cuando protagonizaron su última aparición conjunta por las calles de Nueva York. En aquellas imágenes, el rostro serio de Ben llamó la atención a más de uno, de hecho, llegó incluso a sentirse incómodo con la presencia de los fotógrafos, haciendo diferentes gestos en su rostro que lo evidenciaron.

Jennifer López y Ben Affleck en la premier de la película ‘This is me…. Now: a Love Story’ en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Después de la última vez en la que fueron fotografiados, Ben Affleck tampoco ha acompañado a su mujer en importantes compromisos profesionales en los que, hasta ahora, siempre ha estado presente. El 4 mayo, la intérprete presentó su nueva y esperada película Atlas, un evento que se celebró en el Hotel Four Season Downtown de Nueva York. Cabe destacar que, en sus últimos grandes estrenos, Jennifer siempre contó con el apoyo de su marido pero, en esta ocasión, no fue así.

Jennifer López en la premier de la película ‘Atlas’ en Nueva York. (Foto: Gtres)

Dos días después, concretamente el 6 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York citó a una larga lista de importantes estrellas internacionales que causaron furor con sus estilismos en una de las galas más prestigiosa del mundo de la moda: la MET Gala. La intérprete de On the Floor se convirtió en el centro de todas las miradas con el vestido de transparencias de la firma Schiaparelli que decidió lucir. Pero, una vez más, ni rastro de Ben Affleck. Su ausencia generó tal revuelo que el representante del actor informó que no pudo asistir porque se encontraba en Los Ángeles con motivo del rodaje de la película The Accountant 2.

Jennifer López en la MET Gala 2024. (Foto: Gtres)

Todas estas sonadas ausencias se suman a la situación de búsqueda activa de hogar de Jennifer López. De acuerdo con lo publicado por el medio citado, la cantante querría adquirir un nuevo hogar en Beverly Hills, algo que resulta extraño ya que el año pasado se compró junto a Affleck una mansión valorada en 55 millones de euros por la misma zona.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado los rumores de crisis, pero lo cierto es que, de ser así, no sería la primera vez que decidirían romper su relación. En 2003, justo tres días antes de casarse, decidieron terminar su relación por motivos que, según sus propias palabras, estaban vinculados con el peso de la fama. Ambos rehicieron sus vidas y veinte años después se reencontraron para finalmente pasar por el altar. No obstante, estas últimas informaciones vuelven a poner en el punto de mira la integridad de la pareja.