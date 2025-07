JLo a todo tren en España: rabo de toro y encuentro ¿planeado? con su ex Marc Anthony

Jennifer López ha llegado a nuestro país dispuesta a arrasar, tal y como nos ha demostrado durante los días que ha pasado en Pontevedra (donde aterrizaba el pasado 6 de julio). Tras aterrizar en España, la artista ha ofrecido un espectacular show en la ciudad gallega, en el que ha colgado el cartel de Sold out (todo vendido). Pero, no todo ha sido trabajo, sino que también ha tenido tiempo para deleitarse con algunos platos típicos de nuestro país como el rabo de toro. La artista no ha dudado en pasarse por uno de los restaurantes con más renombre de la ciudad, que cuenta con dos estrellas Michelín y donde se dio un verdadero banquete.

«Es de cenas fuertes, pidió una bacanal de comida», aseguran. Concretamente, se trata del reconocido restaurante Ultramar, que lidera el chef Pepe Vieira , y según informan desde La voz de Galicia. Aquí, la del Bronx pudo degustar desde empanadillas de ternera, a gyozas de pollo y cerdo, patatas fritas o merluza. Una experiencia que repitió al día siguiente, esta vez en el asador O Xesteira, especialista en carnes. «Pidieron un surtido de entrantes, con tablas de queso, cecina o croquetas de rabo de toro y carne y pescado de segundo, con lomo de vaca Rubia Galega y bacalao o rodaballo a la brasa como platos fuertes», detallan desde el establecimiento, al que se trasladaron a altas horas de la madrugada tras haber terminado el show.

Jennifer López posa en una piscina en Pontevedra. (Redes sociales: @jlo)

Además, J Lo aprovechó su estancia en el norte del país, para alojarse en un lujoso hotel de la gama Eurostars con balneario y club termal, donde ha podido relajarse, tomar el sol y desde el que no ha dudado en compartir algunas instantáneas en bikini. Entre las grandes ventajas del complejo, encontramos que se sitúa a apenas unos 30 minutos del lugar donde dio el concierto. Aunque esta visita por España no le ha servido a la artista solo para descansar, comer bien y darse un buen baño de masas, sino que también ha propiciado un reencuentro con su ex y padre de sus hijos, Marc Anthony.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo)

Haciendo gala de su amistad, y del pasado que tienen en común, ambos han coincidido en Cádiz con apenas 24 horas de diferencia, donde tienen pactado ofrecer sendos conciertos (JLo, el 10 de julio y Marc el 11 de julio) . Y todo apunta a que sus hijos, los mellizos Emme y Max, estuvieron presentes. De ahí, que aprovechen su paso por España para protagonizar un bonito «reencuentro familiar», en medio de su apretada agenda. De momento, López ya ha triunfado en Pontevedra, pero también tiene pendiente pasar por Fuengirola, Madrid, Barcelona, Bilbao y Tenerife en medio de su gira internacional Up All Night Live in 2025, y que ha desatado la locura entre sus fans.