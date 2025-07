Elena Tablada está de celebración. La empresaria le ha ganado una nueva batalla judicial a Javier Ungría, su ex marido y padre de su hija en común. Desde su separación, es casi habitual que su litigio cope numerosos titulares por sus diferentes enfrentamientos. Sin embargo, la custodia de Camila y la manutención de la menor ha sido uno de los mayores conflictos entre ellos. Hace justo un año, la modelo de raíces cubanas ganó esta guerra en los tribunales. Una sentencia con la que el empresario hostelero no estuvo de acuerdo y recurrió. Casi 365 días después ya se conoce el veredicto de los jueces, que han vuelto a darle la razón a la ex de David Bisbal.

La resolución de su batalla judicial

El 17 de julio del 2024 salió a la luz que Elena Tablada le había ganado a su ex la batalla por la custodia de su hija tras un año enfrentados. Fue el periodista Aurelio Manzano el que adelantó la noticia. «Elena gana a Javier el juicio por la custodia de su hija. Le conceden la custodia total. El informe del detective privado y las pruebas por Elena han sido determinantes», dijo el colaborador televisivo.

Elena Tablada y Javier Ungría en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Tras conocerse la decisión del juez, Kike Calleja habló con Ungría, con el que coincidió en Supervivientes, que no se mostró conforme con la sentencia -que no era firme-: «Estoy un poquito con rabia pero bueno, con resignación y aceptando el tema, que ya veremos cómo termina. La juez ha considerado que la rutina de visitas que manteníamos era la adecuada y que no la modificáramos, pero vamos, que yo no me quedo sin ver a mi hija, ni mucho menos, si no que permanecemos igual que los últimos dos años».

Por ello mismo, el que fuera fundador de Haches -el restaurante que dirigía y que cerró este 2025-, decidió recurrir. Concretamente, Ungría dejó claro que no estaba conforme no solo con la custodia, si no con la manutención de la menor, que mayoritariamente pasaría tiempo con su figura materna: «Es absolutamente cierto que ella tiene más días que yo, es una realidad. Yo quiero tener esos dos días que me faltan para tener custodia compartida. Es lo justo. No veo ningún motivo por el cual yo no puedo estar el mismo tiempo con mi hija que ella. Ella quiere la total porque piensa que su hija está mejor con ella, yo considero que quiere la total porque significa que quiere una pensión (..). Se presentaron unos informes de cómo es mi vida. Se habla de los informes en la sentencia en línea y media. Es curioso que en el juicio ni siquiera se comenta. Luego sin embargo la jueza hace una pequeña referencia de ellos en la sentencia. Presentó unos informes de dos empresas que estuvieron ocho meses detrás de mí viendo a ver qué hacía yo».

Elena Tablada y Javier Ungría posando / Gtres

Tras años de incertidumbre sobre el futuro de la menor, ahora la Audiencia Provincial ha ratificado la decisión del Juzgado de Primera Instancia para conocer la totalidad de la custodia a Elena Tablada, que está muy «satisfecha» con el resultado, tal y como ha desvelado a Semana. Esto también supone que, a partir de ahora la custodia se reparte entre el 70 por ciento para la madre y el 30 para el padre (anteriormente era 60/40). Algo que beneficia a la modelo que, tal y como ha resuelto el tribunal, su hija pequeña a partir de ahora sí que podrá viajar con frecuencia a Miami, donde reside parte de su familia materna (un drástico cambio ya que antes, por petición de Ungría, no podía desplazarse de manera asidua a Estados Unidos).