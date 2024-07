Primeras imágenes de Elena Tablada tras ganar la custodia de su hija en común con Javier Ungria

Fue en la tarde de este miércoles cuando el periodista Aurelio Manzano anunció, a través de sus redes sociales, que Elena Tablada se había impuesto en el juicio por la custodia de su hija en común con Javier Ungría. Según desveló el colaboradora de Telecinco, la diseñadora habría conseguido hacerse con la tutela de su hija en común con el ex concursante de Supervivientes, tras más de un año con el caso en los juzgados gracias al «informe del detective privado y las pruebas presentadas» por ella. «Elena gana a Javier el juicio por la custodia de su hija. Le conceden la custodia total. El informe del detective privado y las pruebas por Elena han sido determinantes», dijo el tertuliano.

Este jueves, 18 de julio, Elena Tablada ha sido captada por las cámaras de Gtres en las inmediaciones de su domicilio en Madrid. Preguntada expresamente por ello, la ex de David Bisbal se ha limitado a sonreír y a dar las gracias a los reporteros allí presentes por su trabajo. «Muchas gracias, no voy a decir nada. Gracias», han sido sus únicas palabras. Elena no ha querido ahondar, de este modo, en detalles acerca del veredicto final del juicio. El encuentro entre Javier y Elena tuvo lugar, cabe recordar, el pasado mes de abril, tras meses de retraso. Sin embargo, debido a la participación de Ungría en Supervivientes, ésta se llevó a cabo de forma telemática, sin poder ser presencial.

Elena Tablada, en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Al contratio que Elena Tablada, quien sí se ha pronunciado sobre este asunto ha sido la madre de la aspirante a Miss Universo. La mujer, que responde al mismo nombre que su hija, se ha confesado «muy feliz» con la noticia y, en especial, por el hecho de que su nieta vaya a criarse en compañía de la hija que Elena Tablada tiene en común con David Bisbal. «Me gusta que mi hija haya logrado lo que ella quería, que las dos niñas se criaran juntas. No tendrían que haber llegado a esta situación, pero así es la vida», ha dicho.

Durante el tiempo que ha durado la batalla legal entre la ex pareja, cabe destacar en este sentido, la máxima prioridad y defensa de Elena Tablada ha sido que su pequeña crezca junto a la hija que tuvo en común con David Bisbal, Ella, sin impedir, eso sí, que su padre pudiera verla cuando quisiera. Por su parte, Javier Ungría, buscaba conseguir la custodia compartida. . «Quiero que mis niñas se críen juntas y con valores. Así llevo haciéndolo desde hace 13 años que me convertí en mamá. Pelear o batallar son palabras muy feas. Yo lo único que quiero es lo mejor para mis niñas y por eso me entrego tanto en cuidarlas y protegerlas», desveló Tablada en una entrevista en el programa Y ahora Sonsóles, en Antena 3.

La madre de Elena Tablada, en Madrid. (Foto: Gtres)

Javier Ungría pone tierra de por medio

Tras la mala noticia para él, Javier Ungría ha decidido poner tierra de por medio y poner rumbo a Denia, en Alicante, junto a varios familiares y amigos. Así lo ha mostrado a través de su perfil en Instagram, donde reúne más de treinta mil seguidores, con un carrusel de fotografías en las que el televisivo se muestra aparentemente tranquilo, bañándose y comiendo a los restaurantes locales de la ciudad portuaria del levante español bañada por el Mediterráneo, como la Cova del Mero.