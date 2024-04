Javier Ungría, a punto de recibir la mejor de las noticias en ‘Supervivientes’

Este jueves, 25 de abril, comenzó el proceso judicial que enfrenta a Elena Tablada con su ex marido, Javier Ungría, por la custodia y manutención de la hija que tienen en común. La diseñadora llegó a los juzgados de la localidad madrileña de Alcobendas a media mañana con el rostro serio y cubriendo sus ojos con unas grandes gafas de sol. Por su parte, el empresario no pudo acudir presencialmente, ya que se encuentra concursando en el programa de Supervivientes 2024, de Telecinco. Sin embargo, a pesar de no estar físicamente en la sala, sí que pudo declarar a través de una videollamada.

Horas después de producirse el arranque del juicio, LOOK ha podido saber en exclusiva gracias a fuentes de toda solvencia que Ungría va a recibir la mejor de las noticias. El fiscal se adhirió ayer a su petición y solicitó la custodia compartida. Sin embargo, la situación mencionada en las líneas anteriores se producirá cuando el juez dicte sentencia.

Javier Ungría en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Las palabras de Elena Tablada

«Confío en Dios y en el universo. A mí no me tienen que favorecer, tienen que favorecer a Camila. Mi hija es muy chiquitita para enterarse todavía de estas cosas». Con estas palabras, Elena Tablada expresó a las puertas de los juzgados lo que siente en medio de esta delicada situación familiar que atraviesa.

Tras declarar, a su salida, Tablada comentó a los medios allí presentes que todo había ido «bien». Por otro lado, los reporteros también le preguntaron sobre si su divorcio estaba resuelto a lo que Elena respondió con un: «¡Ojalá!».

Elena Tablada saliendo de los juzgados, en Madrid. (Foto: Gtres)

Horas antes de tener que personarse en los juzgados donde se debate el futuro de la pequeña, Elena Tablada acudió a un evento. «De este año espero muchas cosas buenas, que el universo me regale muchas cosas buenas», espetó. De su ex marido dijo que «no hay relación, pero la relación como padres tiene que ser cordial. Él es muy listo y sabe estar».

El pasado mes de enero se estrenó Bailando con las estrellas, talent del que formó parte la diseñadora. Y fue precisamente en el clip de presentación donde Tablada se sinceró sobre el momento que estaba viviendo con el padre de su hija. «Estoy en un proceso de divorcio y, bueno tienes tus altibajos, pero esto es como un reto que me va a ayudar en mi ámbito personal y emocional», explicó en el vídeo.

Elena Tablada y Javier Ungría en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Su historia

Elena Tablada y Javier Ungría tomaron la decisión de separarse en 2022 tras seis años de relación. Su historia de amor comenzó en 2016 y se casaron dos años más tarde hasta en dos ocasiones. En 2018 celebraron una ceremonia civil en Miami -Estados Unidos-, a la que solo asistieron nueve personas. Después llegó el gran festejo en Cuba.

Elena selló su amor con Javier en el mismo lugar donde años atrás se había casado su abuela, concretamente en la iglesia de los Dominicos de San Juan de Letrán. Fruto de su matrimonio nació su hija en 2020, pero dos años después decidieron poner punto final a su relación.