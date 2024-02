Supervivientes ya va confirmando los que serán los nuevos protagonistas de una nueva edición del que es uno de los programas más extremos de la televisión. Hace unos días se supo que Javier Ungría, de 42 años, se incorpora a la lista de rostros conocidos que veremos en pocas semanas en la pequeña pantalla demostrando sus habilidades en Honduras. Tras conocerse que su nombre figura en el grupo de participantes, su ex, Elena Tablada no reaccionó del todo bien y, ahora, Ungría ha respondido tajantemente.

Elena Tablada y Javier Ungría en un photocall en 2021 / Gtres

Javier Ungría se pronuncia

Antes de poner rumbo a la que será una de las aventuras más apasionantes de su vida, Javier Ungría ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre cómo es su relación con Tablada, con quien está algo molesto por la forma en la que encajó la noticia de su participación en el concurso de Telecinco.

Javier Ungría y Elena Tabalda en una imagen de archivo / Gtres

«No sé, no sé. No te voy a comentar mucho de eso. Yo me imagino que me apoyará, igual que yo la apoyo en sus proyectos y ya está. Seguro que está todo bien», ha dicho, sin querer entrar en detalles. Además, ha insistido en que espera y desea que antes de marcharse su vínculo esté «lo mejor posible». «Estamos trabajando en ello», ha indicado con esperanza.

Las palabras de Elena Tablada

Elena visitó el plató de ¡De viernes! y no dudó en reaccionar a la noticia de su ex pareja. Antes de dar a conocer su opinión, Elena reprochó al padre de su hija que no se lo hubiera comunicado antes. «Supuestamente a él no le gusta la prensa y quiere pasar más tiempo con la niña…», manifestó a con cierta ironía. «Creo que va más por fama que por necesidad, por esa fama que dice que no le gusta. Me debería temer él, pero yo no», añadió.

Así se enteró Elena Tablada del fichaje de Javier Ungría por ‘Supervivientes’

Javier Ungría ha optado por el eterno blindaje del que siempre se ha caracterizado en relación a este nuevo paso al frente, televisivamente hablando. Elena Tablada aseguró que media hora después de que se hiciera pública su participación éste le mandó «un mail». Y es que, la cosa no termina ahí porque la diseñadora confesó que tan solo unos días antes estuvieron juntos «para intentar llegar a un acuerdo», pero que no le mencionó nada de su salto televisivo. «Me dijo fue que tenía hasta el viernes para llegar a un acuerdo. Ahora entiendo por qué tenía tanta prisa. Lo tenía todo muy planeado», zanjó. Sobre esto, Javier ha dicho en esta última intervención que «bueno, las cosas salieron como salieron. Ella sabe lo que pasó y ya está. Pero vamos, que no voy a decir mucho más de eso».

Fue en junio de 2022 después de seis años juntos cuando Javier y Elena tomaron la decisión de separarse. Desde entonces, ambos han protagonizado una guerra judicial sin precedentes.