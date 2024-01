La dura fobia que Elena Tablada sigue teniendo tras su relación con David Bisbal

Bailando con las estrellas, el concurso presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, contará con la participación de Elena Tablada. La diseñadora lleva más de dos décadas acaparando la atención de la crónica social, pero realmente es una gran desconocida. Esa es una de las razones por las que ha aceptado participar en el citado programa de Telecinco.

En una entrevista reciente, Elena Tablada ha desvelado que fobia sufre a raíz de su relación con David Bisbal. Su historia de amor con el cantante no terminó bien, a pesar de que tienen una hija en común. Los últimos meses, desde que se separó de Javier Ungría, su vínculo con Bisbal es mucho más estrecho. Sin embargo, sigue arrastrando los problemas del pasado, así que concursar en Bailando con las estrellas es todo un reto.

Elena Tablada hablando con los reporteros / GTRES

Elena ha desvelado lo que piensa su familia de su próximo proyecto en Telecinco. «Me dijeron que no, que a donde iba con el pie así. Pero yo quería hacer el programa en realidad porque creo que es una manera de que la gente me conozca realmente como soy. Llevo 20 años, desde que me hice conocida por el padre de mi hija, siendo juzgada sin que nadie me conozca. Quiero que la gente me juzgue conociéndome de verdad», declara ante los micrófonos de la agencia GTRES.

La fobia que arrastra Elena Tablada

La ex de David Bisbal insiste en que pagó un precio muy caro tras separarse del artista. La presión que sintió le hizo coger fobia a las cámaras de televisión, por eso es tan importante su experiencia en Bailando con las estrellas.

«Me cuesta mucho ser como soy porque tengo un bloqueo con las cámaras. No sé si será porque cuando empecé con el padre de mi hija le cogí fobia a las cámaras. Eso me gustaría trabajarlo y sacarlo de mí», declara al respecto. También ha recalcado que está muy ilusionada, pues considera que disfruta de un momento mediático perfecto.

David Bisbal en un concierto / GTRES

Cuando le preguntan si David Bisbal le ha dado algún consejo para arrasar encima de los escenarios, responde con un tajante: «No». Sin embargo, la relación que hay entre ellos es mucho más tranquila, de ahí que la diseñadora haya decidido volver a exponerse, teniendo en cuenta el miedo que tiene a ciertas situaciones.

Su juicio con Javier Ungría

A pesar de que los problemas con David Bisbal forman parte del pasado, la situación legal que atraviesa con Javier Ungría es compleja. Tanto es así que próximamente se verán las caras en un juicio, pero la concursante de Bailando con las estrellas está tan ilusionada con su nuevo proyecto profesional que se ha permitido el lujo de no pensar en esto.

Javier Ungria posando con Elena Tablada / GTRES

«Mira, es que no pienso ni en el juicio. Estoy pensando ahora mismo en mi baile, en mis pasos y en mi pie. Por eso creo que la vida te manda las cosas en el momento preciso y esto me ha venido increíble», responde cuando le preguntan por el conflicto legal con Javier.

«La relación no es inexistente. Yo creo que cuando puedes tener buenas relaciones, ¿para qué tenerlas mala? Que no es mala tampoco porque dijeron el otro día que tuvimos una discusión en la escuela de la niña y es mentira. Ni nos vimos. ¡Si yo no discutía estando en pareja, ahora menos!», declara para zanjar las dudas. Ese tipo de especulaciones son lo que ha hecho que le tenga miedo a las cámaras. Sin embargo, considera que ha llegado su momento y a partir de ahora trabajará en el programa de Jesús Vázquez