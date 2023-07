Fue en agosto de 2022 cuando Elena Tablada y Javier Ungría anunciaban su separación «después de 6 años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna es un camino de rosas», y lo cierto es que si bien al comienzo todo apuntaba a que ambos mantendrían igualmente una buena relación, el tiempo ha demostrado más bien todo lo contrario. Actualmente, la diseñadora de joyas y el empresario español se encuentran a la espera de juicio por cuestiones relacionadas con la custodia de la hija que tienen en común, Camila; y en un estado constante de reproches ante las cámaras.

El último, sin ir más lejos, llegó hace escasos días de la mano de la ex de David Bisbal. «Por fin, después de tanta incertidumbre e inconvenientes innecesarios, las tengo juntitas. Nunca había estado tanto tiempo sin mi bebé. 15 días eternos muy difíciles de llevar. Que caro se paga no elegir bien a una persona», escribió en su perfil de Instagram, donde reúne a más de doscientos mil seguidores, junto a una fotografía de sus dos hijas -la mayor, Ella, es fruto de la relación de Tablada mantuvo con el interprete de Mi princesa-.

Elena Tablada en Madrid / Gtres

Y nada queda ahí. Su reproche en el universo 2.0 ha continuado en el real con unas declaraciones en primicia a Vanitatis donde se ha confesado «muy confundida». «Estoy muy confundida por lo que está sucediendo. Nunca me han gustado los conflictos y siempre he puesto de mi parte para que todo sea lo menos traumático posible. Insisto que lo que quiero es que mis hijas crezcan juntas y sean felices. Ya es difícil la vida para complicarnos más», señala Tablada. «Nunca he puesto ninguna pega para que Javier esté con Camila siempre que quiera. Lo único que digo es que quiero lo mejor para mis hijas y en este deseo entra que las hermanas crezcan juntas. Esto que parece fácil de entender, no lo es tanto para él», añade.

Cabe recordar en este sentido, que fue precisamente Javier quien presentó una demanda contra su ex mujer para solicitar la custodia compartida. El juicio estaba previsto para el pasado 13 de junio, sin embargo, se canceló pocas horas antes de que se celebrarse por, según trascendió, la falta de un juez que pudiera sobrellevar el caso. Algo que pilló por sorpresa, claro, a los protagonistas de la historia que se verían las caras por la misma causa, el próximo 15 de diciembre.

Elena Tablada y Javier Ungría en un evento / Gtres

La exposición de la menor en redes: nuevo punto de inflexión

Al margen de la posesión de la custodia de Camila, el otro frente abierto de la expareja para con el cuidado de la menor, tendría que ver con la exposición de la pequeña en redes. Y es que Javier ha querido dejar clara en las últimas semanas, su total desaprobación por el hecho de su hija aparezca en los medios sociales. Una cuestión que, en su día, digno sea de mención, también enfrentó a Tablada y David Bisbal. «No entiendo muy bien el cambio de parecer de Javier. La niña sale en sus redes sociales y nunca he dicho nada. Me parece bien que el padre comparta los momentos felices con sus seguidores. Me parece muy bonito», asegura.