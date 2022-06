Duro revés para David Bisbal. El cantante ha compartido a través de sus redes sociales un comunicado con el que llora la muerte de un buen amigo. Se trata de Eduardo Mena, un conocido deportista y entrenador personal, quien ha fallecido a los 56 años de edad a consecuencia de un fallo repentino en la vena aorta, lo que le llevó a ser intervenido en el quirófano hasta en dos ocasiones, tal y como ha informado el medio EuropaSur.

“Este no es un día triste en el que subes una foto con esa persona para recordar los buenos momentos…”, ha comenzado diciendo el almeriense. “Más bien es un día en el que no tienes ganas de hacer nada porque tu corazón ha amanecido con una parte importante menos”, ha continuado. “Sé que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas. Todo Dios no puedo hablar solo cantaré, cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde esté”, ha sentenciado roto de dolor.

Como era de esperar, la publicación de Instagram no ha tardado en llenarse de muestras de cariño hacia el artista, que reúne más de cuatro millones de seguidores. “¡Ánimo, amigo! Un abrazo muy fuerte”, ha escrito Álvaro Soler. «Un abrazo, David», ha comentado Noemí Galera, productora de televisión y directora de casting de Gestmusic Endemol. Por su parte, India Martínez, también ha querido arropar al cantante. “Qué golpe tan duro. El Gordo por siempre en nuestros corazones”, ha dicho la intérprete de Corazón hambriento. Entre todos los comentarios, ha llamado uno especialmente la atención. Su expareja, Elena Tablada, ha mandado todo su cariño al padre de la hija que tienen en común. “Mucho ánimo”, ha comentado. De esta manera, la diseñadora deja patente que los rifirrafes que tuvieron forman ya parte del pasado.

Por otro lado, ante el revuelo que se ha generado en la Red, ha sido Rosanna Zannetti, quien ha contestado a un usuario que la pérdida de este gran amigo para Bisbal es más que eso, ya que se consideraban como “hermanos”. Sin duda, la modelo será el gran apoyo para el artista en estos duros momentos por los que está atravesando, al tener que decir adiós a una parte importante de su vida, tal y como él mismo ha dejado claro en la misiva que ha logrado un gran número de interacciones.

Una gran amistad

David Bisbal y Eduardo Mena coincidieron hace ya varios años en el gimnasio que regentaba el entrenador y que estaba situado en Almería, tierra natal de David. Fue entonces, cuando ambos forjaron una bonita amistad que no dudaron en compartían a través de sus respectivas redes sociales, donde publicaban algunos de los momentos que pasaron juntos.

Antes de emprender su propio negocio, Eduardo fue futbolista, jugando como defensa de los albinegros durante las temporadas 1988-89 y 1989-90. Sea como fuere, este duro revés ha dejado completamente devastado a David Bisbal.